El año pasado, según cifras de Medicina Legal, fueron asesinadas en el país 1.021 mujeres, en 134 de esos casos el presunto responsable fue su pareja o expareja. En el 2021 las víctimas mortales fueron 993 y en 31 de esos homicidios aparecen vinculadas las parejas de las mujeres.



Esas estadísticas evidencian la grave situación de ataques a las mujeres en el país que esta semana tuvo un nuevo capítulo trágico con el homicidio de la joven Dj Valentina Trespalacios en Bogotá, por el que es judicializado su novio John Nelson Poulos.



En el 2020, durante la pandemia, se reportaron 900 crímenes de mujeres y en 12 casos aparecen asociados como presuntos responsables sus parejas o exparejas.



El panorama no es mejor si se observan las cifras del instituto frente al tema de las lesiones personales registradas en el país. El año pasado se reportaron, dice Medicina Legal, 41.184 casos en los cuales 35.657 las víctimas eran mujeres y 5.527 hombres.



De los casos en los que aparecen como víctimas de lesiones las mujeres, los peritos dan una primera hipótesis de las supuestas motivaciones (las razones definitivas las deben dar los fiscales en el marco de sus investigaciones). Así por ejemplo aparecen reportados 14.041 casos asociados a celos, 12.445 a la intolerancia y el machismo, 5.069 estaría relacionado con temas de consumo de alcohol y droga y 2.612 aparecen con el registro de abandono.



Este año los casos de feminicidio no se han detenido. Entre las principales ciudades del país, Medellín está adelante en la lista de más homicidios contra mujeres en los primeros 23 días del año en curso, con cinco crímenes.



Uno de los casos más escabrosos fue el de Gina Paola Bocanegra, de 22 años, a quien asesinaron con un puñal en un callejón oscuro del barrio Moravia, en el nororiente de Medellín, en la madrugada del 2 de enero. Su pareja, Luis Alfonso Rivera, fue señalado como el primer sospechoso del crimen.



Luisa García, responsable de Género y Juventud de Comfama, señaló que se trata de una problemática que nunca ha parado. “No ha habido un momento en que la violencia no haya estado en la agenda pública, ni que haya cesado”, dijo la experta en temas de género, quien resaltó además que los esfuerzos de las autoridades no han sido suficientes para prevenir estos casos.



A Medellín le sigue Cali en número de homicidios contra mujeres este año. La capital del Valle -con corte al 23 de enero- lleva cuatro homicidios, según datos de la Policía Metropolitana, pero por el momento ninguno ha sido tipificado como feminicidio. Dicha cifra, si se compara con los 74 homicidios contra mujeres -de los cuales siete fueron feminicidios- que hubo en Cali en el 2022, representa una disminución proyectada de aproximadamente el 40 por ciento.



Entre tanto, en Cartagena ya se presentó el primer feminicidio del 2023, y el impacto en la comunidad fue tal que generó una protesta social.



Yared Pomares, una joven de 24 años y madre de una niña de cinco años, fue asesinada con arma blanca en la madrugada del 17 de enero por su compañero sentimental frente a la iglesia cristiana Misión Bostón, en el barrio Torices, a pocos metros de su casa.



Este ha sido hasta ahora el único feminicidio registrado en lo que va del 2023 en la ciudad de Cartagena, y originó una marcha frente a la sede de la Fiscalía en la ciudad, liderada por alumnas y directivas de la Fundación Juanfe, que acompaña y educa a madres adolescentes, y donde había estudiado la víctima.



“Llevo 22 años viendo el maltrato y la violencia contra las niñas y las mujeres en el país. No vamos a ser un país sostenible. Estamos matando la vida y perpetuando la violencia. Solo nosotras en la fundación sabemos el dolor que viven nuestras niñas, la angustia por las persecuciones que sufren, las violaciones, el maltrato en el hogar que las llevan al consumo de drogas y los intentos de suicidio… en nuestras aulas lo menos grave que enfrentamos es el embarazo precoz en medio de la pobreza”, expresa con dolor Catalina Escobar, directora de la fundación Juanfe.



En el 2022 fueron asesinadas 14 mujeres en la capital de Bolívar, y tres de esos casos fueron feminicidios. Mientras que en el 2021 los asesinatos de mujeres en Cartagena fueron 12, de los cuales tres fueron tipificados como feminicidios, en Barranquilla también se ha registrado un feminicidio en lo que va corrido del año.



Fue el caso de Karen Lisbeth Guerra Hernández, de 27 años de edad, desaparecida el primero de enero y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado, cuatro días después, enterrado en el patio de la casa de su novio Carlos Manuel Villarreal en el vecino municipio de Galapa. Las autoridades ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos para quien ofrezca información que lleve a dar con la captura del hombre.



