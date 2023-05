Todos los días, en diferentes partes del mundo se conocen noticias, historias de mujeres asesinadas por su pareja, expareja o por un hombre al que rechazaron; ese tipo de homicidios se catalogan como feminicidios.



En Colombia, la condena para el feminicidio es de 250 a 500 meses de prisión y no da rebaja de pena.



No son cifras, son historias de vida, son mujeres con una familia, con amigos, con un entorno que las quería y que en la mayoría de los casos concluyen que "era una muerte anunciada", por la forma de actuar de su pareja, y porque cada vez que se registra un caso de este tipo se lanzan criticas a un sistema y al Estado que es deficiente en brindar la protección que se requiere.



Ese es el caso de Érika Aponte Lugo, de 26 años, quien fue asesinada el domingo, Día de las Madres, por su expareja, Christian Camilo Rincón Díaz, quien se suicidó.



La pareja tiene un hijo, de 10 años, y se había separado unos días atrás. El domingo Christian llegó al centro comercial Unicentro, donde trabajaba Érika y tras una discusión, relataron los testigos, le disparó en dos ocasiones, ella perdió la vida de inmediato.



De acuerdo con los familiares de Érika, Christian la vivía amenazando con "matarla a ella y a su papá", este último la había apoyado para que lo dejara. "Hasta que la mató".

El primer rasgo de un feminicida: controlador

Marly Cuadros, asesinada en cárcel de Combita. Foto: Archivo particular

El doctor Rodrigo Córdoba, profesor de la Universidad del Rosario y uno de los psiquiatras más reconocidos del país, aseguró a EL TIEMPO que un feminicida no nace de un día para otro, aunque reconoció que "puede haber excepciones".



De acuerdo con el doctor Córdoba, cuando se evalúa a un feminicida "se llega a la conclusión de que han tenido algún tipo de señal, es decir, que han dado luces de un comportamiento abusivo y controlador previo hacia la pareja".



"No te pongas esa falda. No me gusta que te maquilles de esa forma. Ese color no me gusta", son palabras que la pareja usa en la cotidianidad y que de un simple comentario puede convertirse en una orden tajante que de inmediato debe generar alarma, señaló el psiquiatra.



Para Córdoba, un hombre controlador es un feminicida en desarrollo, ya que "quisieran que las personas fueran como ellos quieren, que el mundo es como ellos creen y no hay otra opción".



Cambios explosivos en el temperamento

El profesor aseguró que dentro de la dinámica de un hombre controlador se va idealizando que la pareja es "una propiedad", y la empieza a ver como un "objeto", de ahí sale el sentido máximo de pertenencia: "si no es mía no es de nadie".



En esa línea, la pareja pasa de la violencia verbal, "no te pongas", a sentir frustración si la mujer no "le hace caso o contesta", y como "ese objeto es mío" (la compañera), la reacción es de malgenio, que pasa en un segundo a la ira y viene lo que los siquiatras califican como un patrón de "impulsividad".



"Entonces, del grito pasó al portazo, de lo verbal pasa o lo físico y termina en un ataque de rabia tirando el televisor al piso, el televisor en su sentir puede proyectar ser la mujer", explicó el doctor Córdoba.

Érika Aponte falleció en horas de la noche del domingo a manos de Christian Camilo Rincón. Foto: Archivo Particular

'No vales nada, sin mi no eres nadie'

El doctor Córdoba señaló que otro rasgo de un feminicida en potencia es el despreciar a la pareja, hacerla sentir sin "valor como persona, no la reconoce en sus logros y cualidades".



Si un hombre le dice a su novia, esposa, compañera: "tú sin mí no eres nadie", esa frase debe ser de inmediato un motivo de alerta.



El experto señaló que al "menospreciar a la mujer, a su compañera", busca controlar su parte emocional con un solo mensaje: "sin mí no eres nada", en especial si hay una dependencia económica. "Es una forma de manipulación y control", puntualizó.



El mensaje es uno, "no me puedes dejar", dijo el doctor Córdoba, quien señaló que social y culturalmente se tiende a "normalizar este tipo de comportamientos. No es su culpa, así era su papá. Es igual al abuelo. Téngale paciencia que él va a cambiar".



De acuerdo con el doctor todas estas situaciones llevan a que el equilibrio emocional se rompa y se dejan a la voluntad, a que "la pareja (el hombre) ponga de su parte para cambiar ese patrón de comportamiento".

¿Por qué nos matan?

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal. Foto: Cortesía

Para el doctor Córdoba los hombres que terminan asesinando a su pareja llegan "a un punto de trastorno mental, en el que la impulsividad no lo logra mediar y los controla".



Ese hombre controlador, malgeniado, maltratador, "este tipo de hombre es muy impulsivo. Primero actúan y luego piensan".



En esa línea, dijo el siquiatra, los estudios demuestran que los hombres son más impulsivos y dados al uso de armas.



"Y en su momento de si no eres mía no eres de nadie, no piensan y matan", aseguró.



Para el experto este tipo de personas son el resultado de una ecuación "como todos los fenómenos mentales", donde confluyen los procesos de desarrollo de la personalidad "donde la crianza y el entorno social influyen mucho", afirmó.

¿ Y los celos?

Los celos normales nutren la autoestima del otro, y cuando terminan siendo una idea prevalente, central, invasiva, se llega a los celos patológicos, según la fuente.



No son nada sanos para una relación y la puerta de entrada a los signos anteriormente descritos. Por eso, el doctor asegura que las mujeres que "noten esas conductas inmediatamente deben abandonar esa pareja, porque sin duda las agresiones van a aumentar y pueden terminar en su muerte".



Alicia Liliana Méndez

Subeditora Justicia

En Twitter: @JusticiaET

