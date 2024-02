'Condena contra Andrés Felipe Muñoz por aborto no consentido sienta un precedente'

La sentencia del Tribunal Superior de Medellín, que condenó en segunda instancia al líder de la barra ‘Los del Sur’ y exintegrante de la banda de música Tr3s de Corazón Andrés Felipe Muñoz por el delito de aborto sin consentimiento, fue destacada por organizaciones de mujeres como un importante precedente.



(Le pude interesar: Condena a Andrés Felipe Muñoz, por aborto sin consentimiento, es 'inédita': Causa Justa).



En ese proceso, si bien en marzo de 2022 un juez había absuelto a Muñoz, en segunda instancia el Tribunal lo condenó por haber ocasionado un aborto, sin su consentimiento, a Milena Uribe.

En el caso, la mujer señaló que el 31 de diciembre de 2017 sostuvo una relación sexual con Muñoz y quedó embarazada; tras varios meses, el hombre le dijo que no podía tener ese hijo y se ofreció a costear un viaje para que interrumpiera el embarazo en el exterior, pero ella siempre indicó que no iba a practicarse un aborto.



Pese a que era su voluntad llevar a término su gestación, al cabo de unas semanas Muñoz le dio a Uribe un jugo que contenía misoprostol, un medicamento con efectos abortivos que de inmediato le produjo la interrupción del embarazo.



(Le puede interesar: Condenan a 39 años y 10 meses a Margareth Chacón por asesinato del fiscal Marcelo Pecci).

El sistema penal debería tomar en cuenta la autonomía de las mujeres y entender que el aparato de persecución del Estado debe enfocarse en el respeto de la autonomía: Cristina Rosero FACEBOOK

TWITTER

Sobre esta condena, que se produce 6 años después de iniciado el proceso, Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos, señaló que “sienta un precedente” al reforzar la importancia de la protección de la autonomía reproductiva de las mujeres. “Es un buen mensaje que el sistema empiece a tomar cartas cuando la autonomía reproductiva de la mujer ha sido desconocida, en este caso, el consentimiento de Milena fue desconocido”.

Añadió que tradicionalmente el sistema penal ha sido más efectivo para perseguir a las mujeres que se practican un aborto de manera consentida, que para judicializar los procedimientos que se practican sin tener en cuenta esa voluntad.



“El sistema penal debería tomar en cuenta la autonomía de las mujeres y su proyecto de vida y entender que el aparato de persecución del Estado debe enfocarse en el respeto de la autonomía”, concluyó la abogada Rosero.

Facebook Twitter Linkedin

Ana Cristina González Vélez, Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres Foto: Alexa Rochi

Ana Cristina González Vélez, vocera del movimiento Causa Justa, que interpuso la demanda que en 2022 llevó a que la Corte Constitucional despenalizara el aborto hasta la semana 24 de gestación, señaló que esta condena es emblemática, y subrayó que en su momento el juez de primera instancia, pese a reconocer que había pruebas para condenar al hombre, las desestimó.



(Puede interesarle: Corte ordena a Minjusticia garantizar la salud de los privados de la libertad).



González, quien es médica, máster en Investigación social en salud y doctora en Bioética y Ética aplicada a la Salud, coincidió en que la mayoría de las condenas por aborto en Colombia son por procedimientos en los que había consentimiento.



“Más de un 80 por ciento (de las condenas) son en contra de las mujeres que se han realizado abortos consentidos, es decir, abortos que ellas han decidido llevar adelante; y solo un 2,9 por ciento de los abortos no consentidos son condenados. Entonces ese dato y esa cifra lo dicen todo”, dijo la experta.



Sobre las condenas por aborto no consentido, un delito tipificado en el artículo 123 del Código Penal, datos del portal de la Fiscalía General de la Nación señalan que entre 2010 y lo que va de 2024 había 377 noticias criminales (procesos).



De estas, solo 16 estaban en estado de ejecución de penas, es decir, ya tenían una condena; otros 333 expedientes estaban en indagación, uno en instrucción, uno en investigación preliminar, otro en investigación, 19 estaban en juicio, y 6 casos se registraban como querellables.

Si bien aún no se conoce el monto de la condena que tendrá Muñoz, algo que tendrá que definir en los próximos días el Tribunal de Medellín, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, indicó que el artículo 123 del Código Penal establece una pena de prisión de entre 4 y 10 años de cárcel para el delito de aborto no consentido.



Por su parte, el penalista José Moreno señaló que la condena es “bastante importante para la defensa de los derechos de la mujer, toda vez que en Colombia se han registrado pocos casos en los cuales se imponga una pena por hechos similares y, además, se trata de un precedente importante, que reafirma la libertad reproductiva de las mujeres”.



(Más notas: Golpe al 'clan del Golfo', incautan arsenal y capturan a dos de sus extorsionistas).



Por ahora, además de la condena judicial, Muñoz también ha recibido múltiples críticas y la sentencia le ocasionó la salida de la banda Tr3s de Corazón, que en sus redes sociales publicó un mensaje diciendo: “Comunicamos que, a partir de la fecha, Felipe ya no hace parte de la banda ni de las actividades asociadas a ella”.



justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET