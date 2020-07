Federación de fútbol presenta tutela contra sanción de la SIC

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura recibió una tutela de la Federación Colombiana de Fútbol, sancionada este lunes por la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas anticompetitivas en la venta de boletas para el Mundial de Rusia 2018, por lo que tendrá que pagar una multa de más de 16.000 millones de pesos.



(En contexto: SIC sanciona a FCF y directivos por reventa de boletas de eliminatoria)

El recurso fue presentado por el abogado Hernando Bocanegra Bernal, quien representa a la Federación y pide que se tumbe la resolución con la que fue sancionada la Federación, afirmando que se les vulneró el debido proceso.



Según el abogado, el juez hizo un estudio insuficiente de las recusaciones que se habían interpuesto en contra del funcionario público que tomó la decisión, lo que a su juicio afectó la "imparcialidad y objetividad".



Bocanegra asegura que desde el pasado 16 de junio de 2020 contra Andrés Barreto González por declaraciones que había dado en medios de comunicación y en Twitter, y que a su parecer comprometían su imparcialidad. En esas declaraciones, según la defensa de la Federación, Barreto habría hecho pronunciamientos que mostraban un "concepto anticipado" frente a la decisión que se tomaría en la sanción por la venta de boletas.



"No sólo ha proferido argumentos anticipados que dan cuenta de cómo sería su postura; sino que además, a la fecha existe una queja en su contra en el Consejo Superior de la Judicatura interpuesta por mi representado, Federación Colombiana de Fútbol", dice el abogado en su tutela.



Esa recusación que se había hecho contra Barreto no fue aceptada por el Superintendente, al asegurar que no se encontraron las causales para que él se declarara impedido en el caso. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también se pronunció el 24 de junio de este año negando la recusación, afirmando que el argumento para pedirle que se apartara era una interpretación de las declaraciones que él había dado, pero que en ningún momento afectaban su imparcialidad en el caso.



Adicionalmente, Bocanegra afirma en la tutela que Barreto debe apartarse del caso porque ha tenido "prejuicios aún en las etapas probatorias sobre las cuales no tenía incidencia alguna". También, asegura la tutela, el hecho de que haya un proceso disciplinario en su contra en la Judicatura podría llevar a que él sea sancionado.



Pero además, la defensa de la Federación pidió una medida provisional que deje sin efectos la resolución con la que fue sancionada, mientras se adelanta la tutela.



Al recibir la tutela, la Judicatura notificó del trámite al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que en un día manifieste su posición frente a los hechos, ya que esta institución aseguró que Barreto no estaba impedido.



También fue notificado de esta acción el superintendente de Industria y Comercio y el superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, quienes también tendrán un día para pronunciarse.



(Lea también: Las evidencias claves contra la cúpula de la Federación de Fútbol)



La Superintendencia también tendrá que informarle cuál es el estado actual del proceso de sanción contra la Federación, la empresa TuTicket Ya, Ticketshop y 17 personas naturales, entre ellas Ramón Jesurún, actual presidente de la Federación.



Desde este lunes, fecha en la que se impuso la sanción, los multados tienen diez días para pagar la sanción que entre todos suma 18.000 millones de pesos. Esto, independientemente de que pueden presentar un recurso de reposición que es resuelto por el Superintendente.



En la tutela, la Judicatura vinculó como terceros a las personas que aparecen vinculadas en la decisión de la Superintendencia: a Ramón Jesurún, al exdirectivo Luis Heberto Bedoya Giraldo, así como Álvaro González Álzate, Jorge Fernando Perdomo Polanía, Juan Alejandro Hernández Hernández, Claudio Javier Cogollo Molano, Elkin Enrique Arce Mena, Andrés Tamayo Iannini, Rodrigo Cobo Morales, César Carreño Castañeda (también representante legal de Ticket Shop), Iván Darío Arce Gutiérrez, Elías José Yamhure Daccarett (representante legal de Ticket Ya), Leticia Mercedes Guijarro Daza, Rodrigo Rendón Cano, Rodrigo Rendón Ruiz, Medardo Romero Riveros, David Romero Vega y Roberto Saer Daccarett.



(Le recomendamos: Estos son los dirigentes del fútbol implicados en reventa de boletas)



La decisión es firmada por la magistrada Elka Venegas Ahumada, que será la encargada de estudiar la tutela.



JUSTICIA