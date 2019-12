Crece escándalo de reventa de boletas; Federación demanda a Perdomo

La Federación Colombiana de Fútbol, FCF, confirmó en la tarde de este lunes que el pasado el pasado 22 de noviembre presentó ante la Fiscalía General, denuncia penal contra Jorge Perdomo por el delito de falso testimonio.



Perdomo, quien hacia parte de la Federación, aseguró el 27 de febrero de 2018 ante la que integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol recibieron millonarias sumas de dinero para favorecer la reventa de boletas de cara a las eliminatorias para el mundial de Rusia 2018.

El testimonio de Perdomo sobre "un supuesto soborno millonario a directivos de la Federación, fue desvirtuado el pasado 26 de noviembre de 2019 por la Superintendencia de Industria y Comercio por considerarlo contradictorio y omisivo", se lee en un comunicado emitido por la Federación.



EL TIEMPO tuvo acceso al documento de 21 páginas en que el abogado Hernando Bocanegra Bernal, como representante de la FCF, sustenta la denuncia contra Jorge Fernando Perdomo Polanía por el delito de falso testimonio.



En la primera parte del documento dirigido al fiscal general encargado Fabio Espitia, el abogado Bocanegra describe los hechos de la demanda penal, los cuales sustenta en las declaraciones de Perdomo rendidas ante la Superintendencia en las que se refiere al mecanismo para escoger al operador encargado de la venta de las boletas.



"La pretensión que tenía la Federación Colombiana de Fútbol era escoger la firma con mejor propuesta económica, la más significativa, debido a los altos costos que implican los gastos logísticos, como mantenimiento de la selección, pago de entrenador etc", se lee en la exposición de hechos.



En una segunda declaración Perdomo señala "en el año, finalizando la etapa clasificatoria para Rusia, a mi oficina se acerca el señor Rodrigo Rendón papá, (...) llegó a mi oficina y cerró la puerta y me dice que va a terminar el periodo de clasificación y que se irá a abrir una nueva etapa de propuestas, de nuevo, y que quería decirme que ellos estaban interesados en que se renovara el contrato de la adjudicación. Yo no entendí, entonces le dije hábleme claro. "Va a haber una plata para usted", y por qué razón le pregunto yo. "Porque para la adjudicación de este contrato yo le entregué mil millones al uno, al otro para este contrato".

A Perdomo le preguntan si Rendón le mencionó a quien le había dado el dinero y este le respondió: "Rodrigo Rendón Cano me dijo, y esta es la misma versión que he puesto en conocimiento oportunamente, Rodrigo Rendón me dijo que le había dado mil millones de pesos a Luis Bedoya, mil millones a Ramón Jesurun, y mil millones a Álvaro González".



El abogado relaciona el interrogatorio realizado por José Orlando Montealegre, en su calidad de integrante de la Superintendencia de Industria y Comercio a Perdomo sobre las declaraciones de Rodrigo Rendón.



Perdomo infiere que no recuerda el día exacto y la hora de la conversación que sostuvo con Rendón Cano, y hace declaraciones sobre supuestos; que de acuerdo al documento y los hechos señalados llevan a que la Superintendencia desvirtúe el testimonio de Perdomo, con el agravante que no se puede conocer la versión de Rendón quien falleció en julio del año pasado.



Con base en esa argumentación se expone la demanda por falso testimonio contra Perdomo.



