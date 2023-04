Nicolás Pérez Marulanda, presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, en entrevista con EL TIEMPO habló de la difícil situación en materia de seguridad que viven los palmicultores.



La amenaza corre por cuenta de grupos al margen de la ley que están extorsionando y robando vehículos y a las personas que trabajan con la palma de aceite especialmente en tres regiones del país.



En total, este diario conoció que en los tres primeros meses de 2023 hubo un 23 por ciento más de acciones de inseguridad en zonas palmeras, comparado al mismo periodo del año pasado. Mientras que solo en marzo el incremento fue del 40 por ciento, si se contrasta con las cifras de 2022.



Pérez Marulanda anotó también en la entrevista que las denuncias ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades, como la Fiscalía. En ellas hay 20 casos de extorsión entre enero y marzo; 10 de robos de frutos y tres secuestros.

Nicolás Pérez, presidente de Fedepalma Foto: Fedepalma

En seguridad, ¿qué le preocupa a Fedepalma?

Esta situación de deterioro de la seguridad se viene presentando de forma más clara hace unos dos años, no es una situación exclusiva de los últimos meses.

¿Y dónde está sucediendo?

Está concentrada en algunas de las zonas palmeras, básicamente cuatro zonas: Norte de Santander, en Tibú, es tal vez la zona que está con la situación más crítica. La zona del sur de Bolívar es también muy importante para la palma y tiene una situación que se ha ido deteriorando. En la zona de Córdoba también hemos registrado problemas, y la otra que vale la pena mencionar es Tumaco, que ha tenido un deterioro progresivo.



¿Cuáles son las afectaciones?

Lo describiría con tres situaciones. La primera es el regreso de la extorsión, los grupos al margen de la ley han vuelto a extorsionar tanto a los palmicultores como a las empresas.



Esto se ha agravado mucho en los últimos meses, entre otras, porque en aquellas zonas donde también hay presencia de cultivos de uso ilícito ha habido dificultades en la en la cadena de comercialización de la pasta de coca y los grupos al margen de la ley se han volcado hacia las actividades formales que hay en esos mismos territorios para compensar la caída en ingresos.



Segundo, como los palmeros no están dispuestos a ceder ante el chantaje, los grupos han optado por robar el fruto de palma, maquinaria y en algunos casos, aceite crudo de palma. Y tercero, hay casos muy puntuales de llegadas de grupos armados a plantaciones o extractoras de aceite para intimidar.

Facebook Twitter Linkedin

Fedepalma lidera el Programa de Aceite de Palma Sostenible de Colombia. / Fotos: Cortesía Fedepalma. Foto: Fedepalma

¿Tienen un estimado de pérdidas?

No hay una estimación porque en la Federación no estamos metidos en actividad productiva, estoy hablando de casos registrados dentro de nuestros afiliados. Me preocupa que haya una alteración por no ceder a la extorsión, y busquen bloquear el funcionamiento de alguna planta. Ahí estaríamos hablando de afectaciones mayores.

¿Cuáles grupos están detrás de esto?

Básicamente tres: el primero es el Eln, especialmente en Norte de Santander; tenemos al ‘clan del Golfo’ en el sur de Bolívar y Córdoba; y tenemos algunas disidencias de las Farc.



¿Tras el cese del fuego ha incrementado la violencia?

Hemos visto que previo a la negociación con el Eln se ha recrudecido la violencia. Por ahora, no vemos ninguna mejoría, por el contrario vemos un deterioro. En el caso del ‘clan’, el Gobierno suspendió, entonces no alcanzamos a ver mejora; y hemos oído lo de las disidencias, pero a la fecha no hemos visto que eso se traduzca en mejoría.

¿Han hablado con el Gobierno?

Hemos tenido una larga tradición con la institucionalidad, con el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía. Durante el gobierno anterior y el presente hemos estado trabajando de forma muy cercana. Siempre hemos encontrado en la Fuerza Pública un aliado, pero encontramos que con las circunstancias actuales hay restricciones de pie de fuerza, y lo vemos reflejado en el territorio.

¿Ustedes han reforzado su seguridad?

No, para enfrentar grupos como los que tenemos en las zonas palmeras, más allá de que puede haber un servicio básico de vigilancia, no están en capacidad de tener un sistema de vigilancia que pueda contrarrestar el poder de estos grupos.



Su llamado también es para proteger la economía, ¿cómo van en números?

La palma de aceite es el segundo cultivo con mayor extensión en Colombia, detrás del café. Hay alrededor de 600.000 hectáreas de palma distribuidas en 121 municipios, sector que genera alrededor de 200.000 empleos en su mayoría formales.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

