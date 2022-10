En el historial de personas reseñadas por la justicia debido a supuestos nexos con el narcotráfico, por la particularidad de su proceso resalta alias El Doctor, un colombiano que fue pedido en extradición por tráfico de cocaína a Estados Unidos, deportado desde Venezuela, secuestrado y hasta falso agente secreto de los norteamericanos.



Su nombre es Farid Feris Domínguez, y también es conocido porque en uno de sus viajes, en 2019 logró engañar a los policías colombianos que lo retuvieron en el Aeropuerto El Dorado. Se les escapó, a pesar de que minutos antes Migración Colombia les había notificado que tenía una circular azul de Interpol en su contra.



La Policía Nacional nunca terminó de explicar cómo este escurridizo personaje se les fue de las manos, no obstante, el expediente en su contra por presunto concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes sigue vivo. De hecho, el juicio contra 'El Doctor' está a punto de arrancar.



La fecha no se ha revelado, pero lo cierto es que el 15 de julio de 2021 este presunto narco iba a responder ante un juzgado de Barranquilla. Sin embargo, su abogado pidió que se aplazara la audiencia porque no había examinado todo el material probatorio que tiene la Fiscalía.



Mientras eso ocurre, ‘El Doctor’ está libre, pues por orden judicial, el 30 de enero del año pasado ganó su boleto de libertad de la cárcel La Modelo, donde fue llevado tras ser imputado por este expediente. Este diario consultó en registros oficiales y encontró que permanece en Colombia, pues su última salida se registró en octubre de 2019.



El expediente de ‘El Doctor’

Los líos judiciales de Farid Feris Domínguez primero los descubrieron agentes de inteligencia de Estados Unidos, quienes dieron con que él, entre 2003 y 2004, se organizó con una red criminal para enviar más de seis toneladas de cocaína a ese país.

Según autoridades norteamericanas, la droga la sacaban desde lugares de la Costa Caribe como Magangué, Bolívar, hasta una pista en la que cargaban aviones rumbo a Chiapas, México y Guatemala, lugares en los que hacían conexión para mandar los cargamentos a Estados Unidos.



Al parecer, el negocio les duró varios meses, hasta que una Corte del Distrito de Columbia solicitó que 'El Doctor' fuera detenido de manera provisional con fines de extradición por narcotráfico.



Dicho y hecho, el pedido se cumplió, y el 2 de marzo en Colombia se libró orden de captura en su contra, la cual se hizo efectiva dos años después, el 23 de septiembre de 2006 en Catam, base aérea a la que llegó tras ser deportado desde Venezuela, país que tiene un capítulo aparte en esta historia.



Y es que uno de los relatos que comprometió jurídicamente a 'El Doctor' es el de un oficial estadounidense de apellido Mahoney, quien el 18 de octubre de 2006 dijo ante una magistrada de Columbia que sabía de la red ilegal de la que haría parte Farid Feris Domínguez.



Por ello, la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición el 24 de octubre de 2007, acabando así con la vida excéntrica que esta persona llevaba en Caracas, Venezuela, ciudad en la que vivía, según prensa local, en un apartamento de lujo ubicado en el exclusivo sector de La Lagunita, caracterizado por sus extensos jardines y casas con piscina.



Pero no todo terminó bien en el vecino país, ya que 'El Doctor' habría dicho que luego de su captura, que algunos miembros de la seguridad venezolana le robaron cosas de su casa, algo que no fue probado. E igualmente, tras el aval de extradición a Estados Unidos, este diario conoció que el 17 de abril de 2008 fue puesto a disposición de ese país para su respectivo envío.



Desde entonces no se conoció cuál fue la consecuencia jurídica para 'El Doctor' en la corte de Columbia. De él se volvió a saber en 2017, cuando apareció en medios que habría confesado sus nexos con generales de la Guardia Nacional y altos cargos del gobierno. En especial, con Hugo Cabezas y Luis Correa.



El entonces ministro del Interior venezolano, Pedro Carreño, manifestó que su país estaba indagando en esas acusaciones, pero que finalmente el procesado pudo haberlas dicho ante fiscales colombianos con el fin de ensuciar a venezolanos.

El secuestro

Otro de los antecedentes que tiene ‘El Doctor’ es el secuestro del que fue víctima, al parecer, porque bandoleros que se hicieron pasar como miembros de la Fuerza Pública querían que les devolviera cerca de 396 millones de pesos que serían de la organización criminal a la que pertenecería.



El hecho se presentó en Santa Marta el 20 de septiembre de 2018, día en el que estaba pactando algunos negocios junto a Maira Méndez Romero y el comerciante Óscar Alberto Hernández.



Farid Ferid Domínguez, de acuerdo a la prensa local, fue llevado hasta Montería, lugar en el que exigieron por su liberación 500 millones de pesos, sin embargo, se les voló a sus captores, e inmediatamente acudió ante el Gaula de ese departamento.

Por su parte, con la intervención del Ejército, los otros dos secuestrados recuperaron su libertad un mes después en el departamento de Magdalena.



"Estábamos bregando a vender un lote, y nos cogieron unos bandidos acá. Nos esposaron y nos llevaron arriba para la Sierra, por allá nos cogieron unos encapuchados, nos pusieron unos zunchos y nos tuvieron 28 días durmiendo en plástico, si no es por la acción del Gaula Magdalena, que los soldados estaban cerquita, y la presión del Gaula, esos tipos quién sabe para dónde nos llegan. Todos los días nos ponían a caminar y a dormir en el suelo, cuando sintieron la prisión fue que nos soltaron”, expresó Hernández.

El 'agente secreto'

El 6 de octubre de 2019, luego de aterrizar en Bogotá en un vuelo procedente de Cancún, México, Farid Feris Domínguez fue detenido por funcionarios de Migración Colombia que lo llevaron hasta la Policía a responder por la circular azul en su contra.



En un hecho que generó la reacción del entonces director de la Policía, Óscar Atehortúa, los uniformados no alcanzaron a ponerlo a disposición de la Fiscalía, por lo que en contados minutos a 'El Doctor' lo perdieron de vista.



No fue sino hasta el domingo 20 de octubre cuando lo detuvieron en un hotel de Bogotá, para imputarle cargos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Antes de la imputación vino otra particularidad en este procesado, pues 'El Doctor' pidió la palabra para decirle al juez que pararan la sesión, ya que él tenía que ir a reportarse ante sus jefes de la inteligencia norteamericana, y a pedirles el certificado que lo acreditaba como un agente especial.



El documento, según el juzgado y la Fiscalía, carecía de toda credibilidad, situación que sumada a la imputación lo privó de la libertad en la cárcel La Modelo desde el 29 de octubre hasta el 30 de enero de 2021. Desde entonces, de ‘El Doctor’ no se tiene rastro, y se está a la espera de que asista a la audiencia preparatoria de juicio que tiene previsto fijar la judicatura.



