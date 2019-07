'Santrich defrauda la confianza del país y de nuestro partido': Farc

El Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) se pronunció este martes, luego de que el exguerrillero Jesús Santrich no compareciera esta mañana ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Ese alto tribunal lo citó para rendir indagatoria ante el caso por narcotáfico por el cual es procesado.



El partido de la desmovilizada guerrilla mostró su descontento por las acciones que emprendió Santrich, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 29 de junio, cuando salió del Espacio de Reincorporación y Capacitación en Tierragrata, Cesar.

La Farc señaló que la "conducta" que adoptó el exguerrillero es "únicamente responsabilidad suya, al igual que otras de sus decisiones personales, no consulta ni al partido Farc ni a su dirección".



En un comunicado, la colectividad reiteró que Santrich los "decepciona y lastima

profundamente", pues no solamente es representante por ese partido, sino que además hace parte de la dirección.



La Farc aseguró que, tanto la Corte Constitucional como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), blindaron todas las garantías al ex líder de la guerrilla y lo reconocieron como ciudadano y reincorporado.



"Su no presentación a la diligencia citada el día de hoy (martes), desmiente su propia palabra y defrauda la confianza del país y de nuestro partido", afirmó la Farc.



"Confiamos por completo en que el país, la comunidad internacional y la justicia

sabrán diferenciar entre las determinaciones individuales o de grupo que

desconocen lo pactado en los Acuerdos de La Habana, y la abrumadora mayoría de

nuestro partido Farc, que nos mantenemos leales y firmes en nuestro propósito

de paz con justicia social", concluyó el partido.



