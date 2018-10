Farc pedirá a la CIDH libertad para ‘Jesús Santrich’

Desde una celda de aislamiento en la cárcel La Picota, de Bogotá, el exjefe de las Farc ‘Jesús Santrich’ acaba de tomar la decisión de acudir a instancias internacionales para buscar su libertad y frenar el pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico, por el cual está en prisión hace 7 meses.

EL TIEMPO estableció que ‘Santrich’ le pedirá este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se le otorguen medidas cautelares por lo que considera una violación del acuerdo de paz y un golpe a la independencia judicial de la que, dice, debe gozar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Para ‘Santrich’ y sus abogados, a través de quienes gestiona la protección especial, “la Fiscalía colombiana se prestó para un montaje judicial orquestado por la DEA y una corte federal de Nueva York” para vincularlo con el intento de enviar 10 toneladas de coca a los Estados Unidos.



“La medida cautelar que vamos a solicitar, que irá acompañada de un paquete de pruebas, busca enderezar jurídicamente el proceso y eso, por supuesto, implica la libertad de mi cliente y que se frene el pedido de extradición”, dijo a EL TIEMPO Gustavo Gallardo, abogado de ‘Santrich’.



Para el exjefe guerrillero y su defensa es claro que la JEP es presionada para que avale la solicitud de enviarlo a una cárcel estadounidense, lo que –a su juicio– impacta negativamente en la implementación del posconflicto.



Y si bien en el acuerdo de paz es claro que los delitos cometidos ‘a posteriori’ implican la pérdida inmediata de los beneficios de la justicia transicional –incluida la salvaguarda contra la extradición–, ‘Santrich’ asegura que no es responsable de las conductas que se le imputan y por las cuales ya está en EE. UU. colaborando con la justicia Marlon Marín, sobrino del jefe de las Farc ‘Iván Márquez’.

Incluso, este diario pudo establecer que ‘Márquez’ está muy atento a cómo se desarrolla el caso de ‘Santrich’, tanto en la JEP como en la CIDH, porque siente que si se confirma el pedido de extradición él podría ser el siguiente exlíder guerrillero en ser capturado para el mismo fin. Un mensaje igual ha hecho llegar Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa.

Protección al caso 001

De otra parte, Gallardo dijo que desde hace tres meses su cliente está en una celda de aislamiento, según él, sin justificación.



“Esas son celdas de castigo y les hemos preguntado insistentemente a la Fiscalía y al Inpec por qué él está en una de ellas, y lo único que nos dicen es que es por razones de seguridad, pero no sabemos si se trata de la seguridad de ‘Santrich’ o de los demás internos de La Picota. Nadie nos responde”, enfatizó el jurista.



Pero las medidas cautelares que pedirá ‘Santrich’ no son el único recurso internacional al que acudirán las Farc esta semana. EL TIEMPO supo que también le pedirán a la CIDH protección para el expediente 001 de la JEP, el cual se relaciona con los secuestros de la exguerrilla.



El abogado Diego Martínez, quien ha hecho parte del equipo jurídico de las Farc desde que comenzaron a negociar la paz, le confirmó a este diario que esta semana se procederá a ejecutar dicho recurso, pero que la fecha exacta no se ha definido.

Se está preparando la petición de una medida cautelar para el caso 001 de la JEP, ya que la Fiscalía se llevó el expediente y luego lo volvió a entregar, pero no se sabe con qué información se quedó FACEBOOK

TWITTER

“Se está preparando la petición de una medida cautelar para el caso 001 de la JEP, ya que la Fiscalía se llevó el expediente y luego lo volvió a entregar, pero no se sabe con qué información se quedó y con qué fines. Eso, sin duda, es una agresión contra la independencia judicial y el debido proceso”, enfatizó Martínez.



Por ahora, la cúpula del partido Farc está a la espera de cómo avanzan estas medidas y si surten el efecto esperado por ‘Santrich’, pues ya tomó fuerza la tesis de que si fracasan es muy probable que algunos jefes y miembros de la base guerrillera puedan verse tentados, nuevamente, por la ilegalidad. El gobierno de Iván Duque también está atento.



El anuncio de los abogados de ‘Santrich’ se produce seis días después de la cumbre de poderes en la que la JEP y la Fiscalía intentaron limar asperezas, por temas de competencia y por la inspección que el ente acusador le hizo al proceso 001, que investiga a 31 jefes de las ex-Farc por secuestros y desapariciones.



A ese caso se le unió el proceso que se adelanta contra Martha Lucía Zamora, secretaria de la jurisdicción especial, por presunto favorecimiento a exguerrilleros y la salida del país del exjefe de las Farc José Lisandro Lascarro, ‘Pastor Alape’, el pasado 2 de abril, conductas que ella niega. Si bien la inspección del proceso 001 se reversó, a Zamora ya se le imputaron varios cargos.



Para zanjar el choque de trenes entre jurisdicciones y aclarar límites judiciales, a instancias de la Procuraduría y de la Comisión de Paz de Congreso, se acordó crear una mesa técnica donde se buscarán soluciones. Sin embargo, la Farc sigue adelante con el plan de ventilar estos casos en instancias internacionales.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.co

En Twitter: @uinvestigativa