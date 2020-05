Familia pide justicia por asesinato de mujer en el sur de Bogotá

La Policía y la Fiscalía buscan las grabaciones del 27 de mayo entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche para esclarecer el crimen de Janneth Adriana Aponte, cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en el barrio la Victoria, en el sur de Bogotá.



Se busca establecer si la mujer tomó otro rumbo o si fue abordada por alguien para subirla a un vehículo. También el momento en que los restos fueron llevados al sitio donde se encontraron.

La mujer, según testimonios conocidos por este diario, salió de su casa hacia las 10 a. m. hacia su trabajo, a cuatro cuadras, a donde nunca llegó. Salió de su casa con su celular y cerca de 300.000 pesos para hacer dos pagos en su hora de almuerzo.



(Le puede interesar: Apenas 20 años de cárcel, pena real que pagaría asesino de Ilse Ojeda)



Integrantes de su familia la necesitaron y la llamaron a las 11 a. m., pero su celular estaba apagado. Pensaron que se había quedado sin batería. Un familiar de la víctima fue hasta el lugar de trabajo para llevarle el cargador y la alerta se encendió al enterarse de que no había ido a trabajar.



La familia de la mujer, de 45 años, que deja una hija de 11, empezó a llamar a amigos y compañeros. En la tarde, cuando la preocupación aumentaba, se dividieron para recorrer los hospitales y centros de atención inmediata de la policía de la zona, pero no encontraron rastro.

Solo pedimos que se haga justicia. Que la justicia divina y la justicia en la tierra le lleguen a esa persona, que capturen a los responsables y que les apliquen las penas más altas FACEBOOK

TWITTER

Pasadas las 7 p. m., cuando habían decidido ampliar la búsqueda, vecinos del barrio alertaron sobre la presencia de un cuerpo en unas bolsas halladas en la esquina en donde vivía la víctima. Al día siguiente, las autoridades confirmaron que los restos llevados a Medicina Legal correspondían a la mujer desaparecida.



(También le recomendamos: ‘La verdadera pandemia en la ciudad es la violencia contra la mujer’)



No se encontró su celular ni el dinero que llevaba. Verificaciones en entidades financieras establecieron que de su cuenta no se hicieron retiros, pero ella tampoco alcanzó a hacer las dos consignaciones que tenía previstas.



La familia está entre el dolor y el desconcierto, pues llevan 20 años en el barrio, donde son conocidos. No se explican por qué nadie vio nada que pueda explicar qué pasó con Janneth.



Los peritos legales han demorado la entrega, practicando exámenes para establecer la causa de la muerte y buscar pistas en las heridas que presenta.



Personas de su familia les piden a las autoridades que judicialicen a los responsables del crimen y manifestaron que ella no tuvo problemas o enemigos que la hubieran puesto en peligro. Igualmente, señalaron que esperan la máxima pena de la justicia para los victimarios. “Que la justicia divina y la justicia en la tierra le llegue a esa persona” indicaron, tras señalar que ahora la familia está unida para apoyar a la hija de la mujer asesinada.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com