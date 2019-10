Que sea lo que Dios quiera: papá de Yuliana Samboní sobre reparación

A escasos dos meses del tercer aniversario de la muerte de la niña Yuliana Andrea Samboní - 4 de diciembre de 2016 - su familia no ha decidido si demandará civilmente al confeso asesino de la menor, Rafael Uribe Noguera, para lograr una indemnización por daños morales.



Los Samboní, que regresaron a Cauca después del asesinato de la niña -que en esa época contaba 7 años- señalan que hablarán con su abogada para conocer el estado del proceso y asesorarse sobre el tema de la indemnización.

"No hemos hecho seguimiento ni al proceso, ni a nada. La abogada en algún momento nos dijo que se podía pedir una indemnización cuando hubiera un condenado, antes no se podía, eso nos explicaron", dijo a EL TIEMPO Juvencio Samboní, padre de la menor.



Señaló que nunca han hablado con la familia Uribe Noguera: "nunca hemos averiguado sobre sus bienes o esas cosas. No nos interesa", puntualizó.



Recordó que hace un año se afirmó que la familia Samboní había recibido una millonaria suma como indemnización por la muerte de la niña, a lo que señaló: "eso nos molestó mucho porque es mentira. Nunca hemos recibido plata porque no la hemos pedido".



El padre aseguró que hablarán con su abogada para ver qué les aconseja. "Pero la verdad esa decisión solo la tomaré con mi esposa. No hemos dicho ni sí, ni no. Que sea lo que Dios quiera, sé que podría servir para mis hijos pequeños, pero no tenemos claro si la queremos", afirmó.

Pero la verdad esa decisión solo la tomaré con mi esposa. No hemos dicho ni si, ni no. Que sea lo que Dios quiera, sé que podría servir para mis hijos pequeños, pero no tenemos claro si la queremos FACEBOOK

TWITTER

Rafael Uribe Noguera, arquitecto de profesión, fue condenado a 58 años de prisión por el secuestro, violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní, pena que purga en la actualidad en la cárcel La Tramacúa, de Valledupar.



Sus hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera fueron absueltos de los cargos por supuesto favorecimiento.



JUSTICÍA

En Twitter: @JusticiaET