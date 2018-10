Familiares de capturado por atracos pide que le revoquen domiciliaria

En una carta conocida por EL TIEMPO, familiares de Jhon Pablo Espitia Riveros, uno de los señalados miembros de la banda 'los Pablitos' que fueron enviados a detención domiciliaria por un juez, a pesar de decenas de pruebas sobre su responsabilidad en más de 200 atracos contra biciusuarios en Bogotá, le pidieron a la justicia que revoque ese beneficio y los manden a una cárcel.



En una polémica decisión, que ha generado indignación en Bogotá, el juez del caso consideró que 12 de los 13 capturados no representaban un peligro para la comunidad y les concedió casa por cárcel.

A Jhon Pablo Espitia lo envió a la misma casa en la que residen varias mujeres de su familia quienes han denunciado en varias oportunidades agresiones y amenazas e incluso tienen medidas de caución en contra del sujeto.



Incluso, al expediente que hicieron llegar al juzgado 46 penal de Bogotá anexaron certificaciones de Medicina Legal sobre las lesiones provocadas supuestamente por Espitia Riveros.



La carta conocida por EL TIEMPO dice que la dueña de la propiedad no solo no ha autorizado el regreso del hombre para que cumpla allí la medida de aseguramiento, sino que su presencia representa un peligro para su integridad.



"No queremos más que la casa se siga prestando para la comisión de cosas ilícitas o artículos robados por parte de la persona mencionada, el señor Jhon Pablo", dice la misiva.



Aseguran también que el hombre "de manera atrevida y abusiva viene realizando los cobros de los arriendos de dicho predio" a pesar de que no es el dueño, señala la comunicación.

Las mujeres, que tienen medidas de protección desde el 2012, le piden al juez que tenga en cuenta todo lo expuesto y revoque el lugar de detención domiciliaria que le asignó al señalado delincuente.

La Policía de Bogotá y la Fiscalía, desarticularon la banda criminal Los Pablitos, dedicada al robo de bicicletas en la ciudad.

Varios folios entregados al juzgado documentan las denuncias en su contra e incluso que una inspección de Policía de la Alcaldía de Teusaquillo lo declaró "infractor de las normas que regulan la vida e integridad de las personas al incurrir en comportamiento que pone en riesgo la vida en integridad al reñir e incitar confrotación", y le impuso una multa de 196.000 pesos.



Sin embargo, en la decisión de conceder el beneficio de prisión domiciliaria a la mayoría de la señalada banda, el juez de control de garantías no encontró razones para enviar a Espitia Riveros y otros 11 capturados a una cárcel.



Solo uno de los supuestos miembros de esta banda fue enviado a prisión.

