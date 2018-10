Familia de Guillermo Cano buscará reabrir investigación en la CIDH

Este martes, miembros de la familia del exdirector del diario El Espectador, Guillermo Cano, junto a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se reunirán en Estados Unidos con delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para buscar que se reabra el caso sobre el asesinato del reconocido periodista.

La reunión se realizará en la Universidad de Boulder, en Colorado (EE. UU.), a las 3 p. m. (hora colombiana).



En el encuentro, como lo dio a conocer El Espectador, estarán Ana María Busquets, viuda de Guillermo Cano; su hija, María José Cano; María José Medellín, nieta de Guillermo Cano; el abogado Pedro Vaca, director ejecutivo de la Flip; Angelita Baeyens, abogada del Robert F. Kennedy Human Rights; y Ricardo Trotti, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).



En la cita se buscará que esta instancia internacional retome el trámite que realizaba sobre Guillermo Cano. Esto, después de que la familia del director de El Espectador conociera recientemente un informe entregado por la Comisión Interamericana en el 2001, en el que se concluía la responsabilidad del Estado colombiano en el crimen al no garantizar el derecho a la vida del comunicador, ni adelantar adecuadamente las investigaciones correspondientes al asesinato ocurrido el 17 de diciembre de 1986.



La familia de Cano pudo acceder a estos documentos después de un derecho de petición que fue interpuesto a la Cancillería en el 2016.



El encuentro de este martes buscará, entonces, que la CIDH asuma nuevamente el caso basado en las conclusiones halladas en el informe entregado en el 2001 y reconozca su responsabilidad al no notificarles a la familia de Cano los resultados.



"Tenemos la confianza de que van a reconocer todos estos años de dolor, espera e impunidad y por la tanto reabrir el caso. Esperamos que la Comisión y el Estado asuman sus responsabilidades de no dar a conocer la información a las familia y a la sociedad colombiana", precisó Pedro Vaca, director de la FLIP.



El encuentro es histórico, agregó Vaca, porque "es la primera vez que en 30 años que la familia va a ser escuchada por el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, van a estar cuatro generaciones de la familia Cano".



El homicidio de Guillermo Cano fue declarado como de lesa humanidad en el año 2010.

