Familia de Gómez Hurtado pedirá a Fiscalía que cite a Piedad Córdoba

En manos de la Sijín de Bogotá quedó la investigación por el ataque en la noche del miércoles a dos escoltas de la exsenadora Piedad Córdoba. Según aseguró la líder política, ocho hombres dispararon contra su camioneta blindada y se llevaron un arma en un hecho que, según le informaron las autoridades, se trató de un atraco.



La versión del robo fue puesta en duda por Córdoba, quien hizo una lista con otros ataques que ha sufrido y que los investigadores también calificaron como atracos.

De acuerdo con una fuente de la Policía, la primera hipótesis la centran en un intento de robo. “Pero por la coyuntura no vamos a descartar nada, y seguimos investigando”, dijo.



Agregó que el hecho ocurrió cuando los escoltas se encontraban en la localidad de Kennedy, dejando a uno de los compañeros al terminar el servicio. Un escolta estaba afuera de la camioneta y el otro era el conductor.



“El que estaba afuera fue sorprendido por los delincuentes, que le quitaron su arma de dotación. Su compañero, en reacción, les echó la camioneta encima, y uno de los delincuentes, como forma de protección, le disparó”, señaló.



La Policía activó el ‘plan candado’ y capturó a uno de los delincuentes, quien llevaba el arma del escolta, una pistola calibre 9 milímetros. El capturado, señalaron fuentes de la Fiscalía, fue trasladado a la URI de Kennedy, y ayer en la tarde fue llevado ante un juez de garantías y se le imputaron los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. El detenido no tiene antecedentes y se movilizaba en un carro con placas falsas.



Después de que la exsenadora Piedad Córdoba denunció el ataque a sus escoltas, volvió a hacer afirmaciones en las que sacudió de nuevo el caso de Álvaro Gómez Hurtado, pues dijo que ella sabía quién había ordenado el magnicidio y afirmó tener pruebas que enviaría a la Comisión de la Verdad. En días pasados, Córdoba instó a Farc a “encontrar la verdad” sobre este caso.

Por esas afirmaciones, la familia del líder conservador y periodista le pidió a la Fiscal Delegada Número Ocho ante la Corte Suprema de Justicia que se cite a declarar a Córdoba en la investigación por este asesinato, ocurrido en 1995.



Así se lo dijo ayer a EL TIEMPO Enrique Gómez Martínez, sobrino de Gómez Hurtado y quien también es el abogado de la familia. Al contrario de lo que ha dicho Córdoba, la familia cree que este se trató de un crimen de Estado en el que, según Gómez Martínez, estarían involucrados el expresidente Ernesto Samper y el exsenador Horacio Serpa.



El abogado aseguró que no creen en lo que ha dicho Córdoba y señaló que supuestamente la exsenadora estaría buscando endilgar algún tipo de responsabilidad a miembros de las extintas Farc para que el caso pase a la Jurisdicción Especial para la Paz, y para favorecer a Samper y Serpa.



Dijo que Córdoba debe explicar por qué si tenía información, "no cumplió con el deber ciudadano de colaborar con las autoridades con un delito de esta trascendencia nacional. Creo que es una nueva comedia para desviar la investigación", aseguró Gómez Martínez, afirmando que por este caso no hay nadie condenado.

