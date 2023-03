En medio de las denuncias que se han conocido por la falta de esquemas de protección para líderes, o deficiencias en los mismos, así como por los reclamos de las lideresas y líderes sociales por la desprotección a la que están siendo sometido, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, expresó su preocupación por las dificultades en la disponibilidad de recursos para garantizar los esquemas de seguridad para líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos, así como de víctimas del conflicto armado, entre otros.



(Lea también: Policías secuestrados: ¿qué busca Petro al decir que es 'único responsable'?).

Por ese motivo, el defensor hizo un llamado al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que tomen decisiones administrativas de carácter urgente para garantizar que las medidas de protección sirvan para minimizar las vulnerabilidades de los protegidos.



(Le puede interesar: Este es 'Sergio Carvajal', el disidente que amenazó a firmantes de paz en Meta).



De acuerdo con la Defensoría, hay que atender urgentemente aspectos como fallas automotrices constantes, demoras en el mantenimiento de los vehículos, el hecho de que no hay vehículos de seguridad como sustitutos, cuando se requiere el mantenimiento de los que han sido asignados; retrasos en el sistema de pago de combustibles, el tema de que la asignación para el combustible de los vehículos es insuficiente.



(Le sugerimos leer: Se conoce prueba clave en investigación por ataque a jefe de la UNP).



Así mismo, cuestionó que la no exención de pico y placa para los vehículos asignados en esquemas de seguridad impide las labores sociales en los territorios, entre otros asuntos que afectan el ejercicio de los líderes y lideresas sociales, y personas defensoras de derechos humanos.



“Para la Defensoría del Pueblo, la falta de recursos indica falta de garantías y del pleno goce de los derechos de las personas que deben ser protegidas. Por lo tanto, se requieren acciones urgentes de la UNP en todo el país, porque el Estado no puede poner en riesgo la integridad y la vida de quienes ejercen liderazgos en la defensa de los derechos humanos de las comunidades. No podemos socavar el ejercicio democrático en los territorios”, concluyó Camargo.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: