Coronel (r) Borja anotó cada uno de sus más de 50 'falsos positivos'

Aunque el escándalo de los ‘falsos positivos’ se destapó en el año 2008 tras la desaparición y muerte de un grupo de jóvenes de Soacha, esa práctica tendría capítulos pendientes, incluso desde comienzos de los años 90.



Así lo señaló en una declaración a la Fiscalía el coronel en retiro Luis Fernando Borja Aristizábal, el primer oficial de alto grado del Ejército en aceptar su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales y que ya tiene condenas en su contra en la justicia ordinaria que suman más de cien años juntas.

Los procesos contra el coronel (r) Borja Aristizábal pasaron a la Justicia Especial para la Paz (JEP), y el oficial está libre por decisión de un juez de la jurisdicción ordinaria que le concedió la garantía de libertad condicional como parte de los acuerdos de paz.



En las declaraciones el oficial mantiene a su lado un cuaderno, en el que dijo, había pasado a limpio las anotaciones que tenía en otras agendas en las que iba consignando los crímenes que iba cometiendo o de los que tenía conocimiento.



De hecho la Fiscalía dejó como anotación la sorpresiva actitud del uniformado que acudía a su cuaderno para relatar la forma como habían sido asesinadas personas y luego presentadas como bajas en combate



“Se deja constancia de que para decir las armas que acaba de anunciar (usadas en el asesinato de tres personas) consultó el declarante un cuaderno de notas que tienen varias hojas de textos manuscritos que dice el declarante los ha escrito de acuerdo con apuntes que tenía en otras agendas y cuadernos de otros años cuando pasaban los hechos y los mantenía en archivo personal”, se lee en documentos de la Fiscalía.

En uno de sus relatos, por los que ya fue procesado, el coronel Borja Aristizábal señala que entre 2007 y 2008 conoció de la muerte de 57 personas que fueron presentadas luego como bajas en combate. Pero que las autoridades tendrían que verificar hechos correspondientes entre 1992 y 2006.



Y señaló que siendo teniente del Batallón Córdoba en el 92 y comandante del Batallón Sumapaz en el 2006, en Fusagasugá, “se hicieron cinco bajas ordenadas en operaciones tácticas”. Y que del tema había sido enterado el coronel Jerez Cuéllar, de quien dijo el coronel Borja no recordar el nombre.



Fuentes cercanas al proceso de Borja señalan que se trataría del general en retiro Jorge Humberto Jerez Cuéllar, quien recientemente apareció en las fotografías que se han conocido de José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández.



El coronel Borja Aristizabal, dijo que antes y después de esas operaciones, le informó personalmente al coronel Jerez Cuéllar.



“He asumido mi responsabilidad en muchas ejecuciones extrajudiciales. He dicho la verdad de todo lo que ocurrió, he sido condenado por esos hechos, pero la justicia tiene que llegar a todas las personas que conocíamos, que participamos directa o indirectamente en estos hechos”, señaló el oficial en la declaración que reposa en la Fiscalía desde 2015 y que hasta ahora de conoce.

Y de nuevo acudiendo a su cuerno, dio los nombres, las fechas y las coordenadas de otra operación “donde se cometieron anomalías” en Pasca (Cundinamarca), en la que murieron cuatro personas.



Dijo que de la misma informó personalmente al general Carlos Arturo Suárez Bustamante a quien supuestamente le pidió una audiencia en privado “para contarle la verdad de lo que habíamos planeado”.



“Mi general me felicitó por la operación tan arriesgada, pero manifestó que no se podía contar a nadie mas por cuanto podíamos tener problemas más adelante”, señaló Borja tras afirmar que el coronel Jerez Cuéllar también estaba enterado de la operación.

Más generales involucrados

Y a continuación señaló que como comandante de la Fuerza de Tarea conjunta de Sucre conoció de hechos en los que estaría involucrado el general Mario Montoya, excomandante del Ejército “mi general González Peña, mi general Mantilla San Miguel, mi coronel Salgado Restrepo hoy general (…) todos ellos conocían el modo de operar de la tropa para hacer las bajas y aumentar las estadísticas”.



Dijo que en el caso de abril de 1992 “se mataron cinco personas” y se secuestra a una de nombre Ambrosio Plata. El militar en retiro sostuvo que para la época de los hechos era teniente, y que de la operación estaba enterado el coronel Francisco René Pedraza Peláez y un capitán de apellido Suárez.



Añadió, en la declaración y luego de revisar su cuaderno, que en agosto de ese año fueron asesinadas tres personas señaladas de secuestrar a un hombre para el que trabajaban.



Y leyó en voz alta tras ubicar una página de la libreta que a estas personas asesinadas hace casi tres décadas les habían puesto “una escopeta calibre 16 de número 9036, una escopeta Remington calibre 12 número V211323V, un revolver Mágnum 357 número 63403E, una pistola 9 milímetros número 02964 y dos granadas de mano”.



Luego relató los hechos que rodearon la muerte de un guerrillero de las Farc de nombre Guillermo Roqueme Díaz, alias Oswaldo, asesinado, según sus notas, en “coordenadas 080446750542 en el sitio Patillal, municipio de El Roble, del departamento de Sucre”.



Aunque la muerte fue presentada como una baja en combate, el coronel (r) Borja señaló que le llamo la atención que los soldados supieran el alias del guerrillero y entonces llamó al sargento Guzmán para que aclarara los hechos.



“Guzmán me dice, mi coronel, unos soldados estaban cogiendo unos plátanos, no recuerdo, vieron un movimiento extraño en la quebrada y alcanzaron a capturar a ‘Oswaldo’ (…) lo cogemos y lo apretamos (torturar) este nos da la información de su nombre, el frente al que pertenece, de qué parte vienen los guerrilleros (…) Después, me dijo el sargento Guzmán, que lo asesinaron y lo reportaron como baja en combate”, relató el coronel Borja tras señalar que contó lo sucedido al general Mantilla San Miguel y que él le respondió “felicite a la tropa”.



Frente a otro de los casos de los que tiene conocimiento, dijo que en 2007 fueron asesinados en Since (Sucre) entre cuatro y ocho jóvenes en un acto de llamada ‘limpieza social’ y dio los nombres de los responsables.



Indicó que él no participó en esas muertes, pero que conoció del tema, y lo que hizo fue trasladar a los uniformados. Mencionó otro caso en Córdoba en donde murieron dos delincuentes comunes en una operación y su superior le ordenó que cambiara los soportes de esa operación para que aparecieran como integrantes de las Farc, con lo que mejoraban las cifras de operatividad.



Tras mirar una vez más su cuaderno, dio los nombres de cuatro oficiales que tendrían relación con los hechos. Finalizó diciendo que entregaba la declaración para asumir la responsabilidad de los hechos y para que las familias de las víctimas supieran lo que realmente les había sucedido y que al comienzo de sus versiones recibió amenazas y presiones.



Representantes de las víctimas acreditadas en la JEP en el caso de ‘falsos positivos’ señalaron que esperan que Borja Aristizábal sea llamado a declarar rápidamente para que amplíe los señalamientos que ha venido haciendo desde hace varios años y que comprometerían a altos oficiales del Ejército.



