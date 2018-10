Detalles del fallo que libró de la cárcel al exrector del San Viator

Un viejo expediente, que reposa en los archivos de la Corte Suprema de Justicia, recoge en detalle el episodio que puso por primera vez contra las cuerdas a Albeyro Vanegas Bedoya.

Se trata del hasta este lunes rector del reputado colegio San Viator de Bogotá, quien decidió dar un paso al costado para no afectar la transparencia de las investigaciones que puedan surgir tras ser nuevamente señalado de actos sexuales con menores de edad.



Hace 12 años, el cargo era el mismo. Y si bien el propio sacerdote le aseguró a W Radio que salió bien librado en 3 instancias judiciales, el expediente revela particularidades que no han sido ventiladas.



EL TIEMPO accedió al proceso y estableció que en esa época, 31 de julio de 2006, un alumno becado por el plantel a cargo de Vanegas –Gimnasio Los Pinos– lo acusó de haberlo sentado en sus piernas y besado. La misma versión que está dando ahora Nicolás Machete, alumno del San Viator.



Para allegados al sacerdote, la coincidencia se explicaría en que Machete habría accedido al viejo caso.



Lo concreto es que, con base en el testimonio del niño de 13 años, la Fiscalía pidió en ese entonces su captura inmediata. Pero el juez 32 Penal del Circuito lo absolvió en 2007, al calificar como “inverosímil” la declaración del niño, cuya defensa no aportó pruebas suficientes de que el hecho había ocurrido.

Duda razonable

Y si bien, como lo dijo el propio Vanegas en la entrevista radial, en segunda instancia también fue absuelto, por el Tribunal de Bogotá, EL TIEMPO halló un dato relevante en la decisión judicial.



Ese tribunal, mediante sentencia del 24 de junio de 2008, advirtió que eran creíbles tanto el relato del menor como el del procesado. Así las cosas, y partiendo de la presunción de inocencia, se aplicó el principio de in dubio pro reo: duda razonable a favor del investigado.



En este punto, el padre Vanegas asegura que el caso fue a casación ante la Corte Suprema, donde también se le dio la razón. Sin embargo, reporteros de este diario establecieron que ese tribunal ni siquiera aceptó la demanda, pues desestimó los argumentos de la defensa del niño. Esta alegaba que dentro del proceso nunca la dejaron contrainterrogar a testigos que presentó la defensa de Vanegas.



Según el apoderado del menor, de habérselo permitido podría haber demostrado que los dos trabajadores de Los Pinos que atestiguaron a favor del cura, lo hicieron para conservar sus puestos y no perjudicar ni a Vanegas ni al plantel. La Corte desestimó esos argumentos.



Y aunque el domingo EL TIEMPO reveló un video en el que el sacerdote Albeyro Vanegas les decía a los alumnos del San Viator que no iba a renunciar, este lunes sacó un comunicado manifestando que se apartaba del cargo de rector.

‘Me aparto de la dirección’

Según dijo, está siguiendo los protocolos de la congregación de los clérigos de San Viator. “Mi alma está destrozada, han sido 40 años de labor. Soy sacerdote católico, algo muy desprestigiado hoy en día, pero lo soy orgullosamente. Es mi vocación, y aunque haya dificultades dentro de la Iglesia, no puedo yo cargar con ellas”, aseguró.



Este lunes, Vanegas se reunió con David Benavides y Gerardo Barbosa, que harán parte de su defensa judicial. Además, allegados recogían información sobre la conducta del menor que hace dos semanas revivió los señalamientos en su contra.



El padre dice que dará de nuevo la batalla para demostrar su inocencia, mientras que alumnos preparan un plantón en su favor.



UNIDAD INVESTIGATIVA

Twitter: ​@uinvestigativa