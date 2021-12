Este viernes, la aseguradora Mapfre y EPM firmaron un contrato de transacción de pago para saldar 3,9 billones de pesos de los 4,3 billones con los que, en noviembre pasado, la Contraloría sancionó a 26 personas, entre naturales y jurídicas, por daños al patrimonio público por el proyecto Hidroituango.



Este contrato es un hito que destacó el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, y el propio presidente Iván Duque, quien asistió a la firma del acuerdo de pago, pues permitirá saldar el 90 por ciento del fallo fiscal del órgano de control.



El 25 de noviembre el órgano de control confirmó la responsabilidad fiscal de 26 personas, entre naturales y jurídicas, por la "destrucción del valor presente del proyecto en cuantía de 3,1 billones de pesos" y por "un lucro cesante de 1,1 billones", por lo cual el monto del fallo es de 4,3 billones de pesos.



Entre los sancionados, además de varios miembros de la junta directiva de Hidroituango, hay nombres como el del exgobernador de Antioquia y hoy precandidato presidencial Sergio Fajardo, a quien la sanción de la Contraloría le imponía una fuerte traba en su aspiración presidencial.



Esto porque, de acuerdo con la ley, las personas sancionadas en fallos fiscales e inscritas en el Boletín de Responsables Fiscales están inhabilitadas para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos.



Tras la firma del acuerdo de pago surge la pregunta de qué pasará con Fajardo. De hecho, esta fue una de las preguntas que le hicieron este viernes al contralor Córdoba, quien respondió: "En el momento en que se salden los 4,3 billones de pesos no habrá inhabilidades ni sanciones para ninguno de los 26 (sancionados)".



Esto quiere decir que, aunque el pago que asumirá Mapfre es el más cuantioso y esos recursos llegarán a EPM, según el compromiso firmado, en enero del 2022, Fajardo y los demás sancionados aún no están libres de esas inhabilidades.



Frente al resto del pago que hace falta para saldar toda la sanción fiscal del órgano de control, tanto Córdoba como el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, manifestaron que se esperan desembolsos de las otras tres aseguradoras que tiene el proyecto, con las cuales aún no se han sellado los acuerdo para los pagos.



En ese sentido, entre tanto no se concreten esos acuerdos y se pague efectivamente el dinero restante del fallo, el exgobernador Fajardo y el resto de sancionados siguen en riesgo por las inhabilidades.



Precisamente, tratando de blindar su aspiración presidencial, hace unos días Fajardo dijo que acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "para materializar las medidas cautelares que solicitamos tiempo atrás” y que le permitirían seguir con su campaña al 2022.

