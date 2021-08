Tras 2 años, no avanza caso por muerte de militares en revista aérea

El 11 de agosto de 2019, en una presentación en medio de la Feria de Las Flores en Medellín, el país se estremeció al ser testigo de la muerte de dos integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que cayeron al suelo, en medio de una revista área, cuando el lazo del que colgaban se rompió.



Se trata del técnico subjefe Jesús Mosquera y el técnico cuarto Sebastián Gamboa Ricaurte, pero aún no ha comenzado el proceso de investigación por su muerte.

En su momento, el comandante de la FAC, el general Ramsés Rueda, dijo: “no se descarta la posibilidad de que un agente externo haya sido el causante de la ruptura de la cuerda, y eso hace parte del enfoque que tiene el equipo investigador”.



De igual forma, aseguró que "esta cuerda no se desprendió del helicóptero, esta cuerda sufrió una ruptura, un corte, que es el foco de esta investigación”, por lo que la soga fue enviada al FBI para realizarse un peritazgo.



Hoy, dos años después del fallecimiento de los militares, la investigación se encuentra en un punto muerto, así lo dijo el abogado Jonathan Velásquez, de la firma Legalgroup, que representa a la mamá y hermana de Sebastián Gamboa.



(Por contexto, le sugerimos leer: Las hipótesis en caso de muerte de suboficiales de la FAC en Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

Los suboficiales Jesús Lácides Mosquera López y Sebastián Gamboa Ricaurte. Foto: Archivo particular

El abogado señaló que la investigación la adelantó inicialmente la Fiscalía General de la Nación, pero al mismo tiempo, un juzgado de instrucción penal militar solicitó la competencia de la investigación.



"En Colombia no pueden dos jurisdicciones diferentes investigar el mismo caso, se trabó un conflicto de competencias que debía ser dirimido por el Consejo Superior de la Judicatura", señaló Velásquez.



(Le sugerimos leer: Presidente de Haití se salvó de un ataque armado 17 días antes de su muerte)



Pero desde este año, los conflictos de competencias que estaban en la Judicatura pasaron a la Corte Constitucional.



"Entonces, perdimos casi un año porque el proceso estuvo quieto en el Consejo Superior de la Judicatura, primero de Antioquia y luego lo pasó a Bogotá", aseguró Velásquez, al confirmar que el proceso llegó a la Corte apenas este 3 de junio.



"Lo indignante de este caso es eso, que en dos años no se ha hecho nada y no se sabe si es la Justicia Penal Militar o la Fiscalía General la que debe llevar la investigación", destacó.



(Podría ser de su interés leer: La historia de la primera mujer al mando de un avión Hércules de la FAC)



Velásquez recordó que el 12 de agosto de 2019 el comandante de la FAC le dijo al país "que en el transcurso de la semana la Fiscalía tendría noticias de por qué se reventó la cuerda".



Y hoy dos años después, recalcó el representante de familiares del Sebastián Gamboa, no se sabe por qué se rompió una cuerda que tiene la capacidad de llevar a 9 hombres armados y con toda su indumentaria..



(Lo invitamos a leer: FBI analiza los explosivos incautados en Ciudad Bolívar, en sur de Bogotá)



"Es imposible que esa cuerda se reventara", puntualizó, al recordar que esa cuerda se envió para análisis en el FBI pero que no se ha avanzado porque no se sabe quién es el competente para llevar el caso.



En Twitter: @JusticiaET