'Denuncias de Merlano podrían tratarse de una estrategia de defensa'

El fiscal encargado Fabio Espitia indicó este jueves con respecto a las explosivas declaraciones que dio Aída Merlano en una audiencia en Venezuela que una hipótesis es que la excongresista puedan responder a una estrategia de defensa.



Las denuncias de la excongresista ante un tribunal en la capital venezolana provocaron diversas reacciones en Colombia.

Espitia dijo que la Fiscalía no tiene “más que una referencia genérica y ambigua de una serie de aseveraciones que se han copiado a través de medios de difusión masiva”.



Además indicó que el ente de control no adelantará más investigaciones mientras no cuenten con las denuncias formales ante instituciones colombianas.



“Frente a cualquier afirmación que haya dado ante autoridades extranjeras, no tengo nada diferente a decir que no existe ningún elemento en Colombia que nos permita adelantar alguna indagación”, dijo Espitia a los medios de comunicación y aseguró que a pesar de entregar todas las garantías judiciales la excongresista nunca habló ante la justicia colombiana como en su momento lo prometió.



“Cuando tengamos las revelaciones, si efectivamente sucedieron, podemos mirar si se trata de una denuncia por la que hubo fundamento (...) o si simplemente se trata de una estrategia de defensa; (...) esa puede ser una de las hipótesis”, aseveró el Fiscal encargado.

Espitia recalcó que “no podemos acceder a ningún tipo de documentación frente a unas autoridades que no se encuentran reconocidas por el Estado colombiano”, en relación a la posibilidad de buscar tramitar ante el Gobierno de Nicolás Maduro la posibilidad de escuchar en persona a Merlano o acceder a documentación adicional.



Espitia agregó que la Fiscalía tiene varias indagaciones sobre la fuga de Merlano, pero que, por ahora, no hay nuevos elementos probatorios pues hasta ahora el ente investigador solo conoce las noticias de prensa que se han divulgado durante este 6 de febrero.



Finalmente, Espitia destacó que pese a tener pistas sobre la fuga de la excongresista no existe ninguna prueba concreta de que los responsables del hecho sean integrantes de la familia Char o Gerlein.



