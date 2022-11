Esta tarde se dio la audiencia de preparación de juicio oral en contra del sociólogo y docente universitario, Fabián Sanabria Sánchez, por el delito de acceso carnal violento agravado en la denuncia que le interpuso el joven Steeven López.



En la diligencia, la togada admitió y negó los recursos que utlizarán en el juicio la Fiscalía y la defensa de Sanabria. A su vez, dio traslado al juicio oral en contra del docente universitario con fecha para el 13 de marzo de 2023 a las 8 de la mañana y el 17 y 18 de abril de manera presencial en el complejo judicial de Paloquemao.



(Lea: Fiscalía se opone a preclusión del proceso contra Luis Carlos Restrepo)

La investigación en contra de Fabián Sanabria inició tras una denuncia por parte de Steeven López, un joven de 25 años, por hechos registrados el día 23 de septiembre de 2013, cuando el docente, presuntamente citó en su apartamento, ubicado en el sector Las Aguas, en el centro de Bogotá, a un joven quien estaba interesado en que se le recibiría la hoja de vida para conseguir trabajo.



El ente acusador estableció que durante el encuentro, el docente supuestamente le habría bridado a López una bebida oscura que lo mareó. Posteriormente, lo habría besado y, aunque el joven trató de huir y resistirse, presuntamente el docente usó la violencia para someterlo y lo abusó sexualmente.



Sanabria ha alegado su inocencia en diferentes ocasiones desde la imputación de cargos por parte de la Fiscalía.



(Le puede interesar: Coronel Núñez: el preacuerdo con la Fiscalía que le daría posibles beneficios)



La juez 17 del circuito admitió una docena de testimonios que usará la Fiscalía una vez comience el juicio en contra del docente, en los que habrá allegados de Steeven López como amigos, psicólogos, su pareja sentimental y otras presuntas víctimas de Sanabria.



Por su parte, la defensa expuso que usará peritos expertos en psicología forense que dará cuenta de supuestas contradicciones en varios pronunciamientos de la presunta víctima a medios de comunicación y comprobantes que evidenciarán un presunto viaje a Barranquilla el día en que sucedieron los hechos.



Al finalizar la audiencia, el acusado solicitó a la juez que le permitiera asistir al juicio de manera virtual ya que afirmó ser objeto de amenazas en su contra presuntamente por grupos guerrilleros.



(Le recomendamos leer: Álvaro Uribe: Fiscalía dice que a él jamás se le escucharon propuestas ilegales)



La juez negó esta solicitud al señalar que la presencialidad no iba tener excepciones y le pidió al abogado de Sanabria, Román Vargas, que en caso de tener dificultades con la seguridad del acusado, se dirijan a las autoridades o hicieran llegar un escrito exponiendo el caso al despacho.



Asimismo, hizo un llamado a que no se debatan cosas en la audiencia que no tuvieran que ver con el proceso.



El próximo 13 de marzo y 13 y 18 de abril comenzará el juicio en contra del docente universitario.



En Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de la sección Justicia: