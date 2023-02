La extradición desde Estados Unidos de Héctor Manuel Perilla Umbarila, un hombre de 61 años nacido en La Vega (Cundinamarca) y condenado a 50 años de cárcel en Colombia por homicidio agravado y hurto calificado, se cumplió en marzo de 2022, 10 años después de que había sido solicitado al Gobierno norteamericano y 11 desde su condena en Colombia.



Según documentos judiciales de Estados Unidos, Perilla Umbarila fue condenado por el homicidio, en octubre de 2009, de su tía María Cristina Umbarila de Bernal y del celador del edificio donde ella vivía en Bogotá, Audon Martínez Méndez. De acuerdo con el relato, él los mató y hurtó dinero y joyas de su tía, quien se había negado a prestarle plata luego de que un negocio que Perilla había emprendido en Colombia, tras volver de Estados Unidos, no dio fruto.

Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

Tras el homicidio, las sospechas de las autoridades se centraron en él, quien argumentaba ser inocente y en primera instancia fue absuelto en 2010, luego se esfumó y ni siquiera se presentó al proceso de apelación que resultó en su condena en segunda instancia, en 2011. Resulta que Perilla había vuelto a los Estados Unidos, en donde fue arrestado en 2019, y en enero de 2022 una corte norteamericana avaló su extradición al país.



Este hombre fue el más reciente caso de los únicos siete que desde 1997 ha extraditado Estados Unidos hacia Colombia, de un total de 70 peticiones de extradición que se le han hecho a ese país, de acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia, que recibe la documentación cuando los jueces colombianos piden el envío de alguien desde el extranjero.



En ese listado también hay personas condenadas por narcotráfico, como Amador Mena Tréllez; por homicidio, como Édgar Orlando Cameli Grillo —quien en 2021 quedó en libertad condicional—; está también José Tito Rodríguez Calderón, condenado a 20 años de cárcel en Colombia por contratar a sicarios para que mataran a su esposa en Cartagena en 1990; Leopoldo Hernández Andrade, quien en 2016 se convirtió en el primer extraditado por EE. UU. y quien está condenado en Colombia por abusar del hijo de su pareja; el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado por las irregularidades de Agro Ingreso Seguro, y completa la lista Sergio Alejandro Farfán Osorio.



Aunque la cifra de 7 extraditados desde EE. UU. es ínfima en comparación con las 2.768 personas —entre nacionales y extranjeros— que entre 1997 y enero de 2023 ha enviado Colombia al país norteamericano, analistas dicen que no es extraño ni motivo de preocupación.



Gloria María Borrero, exministra de justicia y miembro de la Fundación Para el Estado de Derecho, comentó que la diferencia es normal y siempre ha sido así, de un lado, porque la mayoría de extradiciones desde Colombia son por temas de narcotráfico, y del otro, porque por eso mismo “hay más delincuentes que están acá que los que están allá”.



Además de la magnitud de las cifras, la exministra de justicia señaló que Colombia no tiene la capacidad de investigación suficiente que le permita procesar a todas las personas que han sido investigadas y enviadas a Estados Unidos en el tema del narcotráfico.

Colombia ha extraditado a Estados Unidos a más de 2.700 personas. Cifras del Ministerio de Justicia, corte: 1997 a enero de 2023. Foto: EL TIEMPO

En la importancia de la cooperación judicial coincide el penalista Camilo Burbano, quien dijo que otra explicación es que la mayoría de los países no son proclives a extraditar a sus ciudadanos, así que es normal que haya más extradiciones desde Colombia que al revés.



Así mismo, mencionó que históricamente los envíos desde el país han tenido que ver con la lucha contra las drogas, “siempre ha sido un mecanismo visto como una forma de represión del narcotráfico y por eso siempre ha habido muchas más extradiciones de Colombia a Estados Unidos, y no en viceversa; a nosotros no nos interesa judicializar el consumo de drogas en EE. UU. y no somos competentes territorialmente para hacerlo, pero a ellos sí les interesa judicializar la producción de drogas en Colombia”.



También sobre esto Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), señaló que la alianza con Estados Unidos ha sido valiosa para desmantelar en el país carteles y grupos de crimen trasnacional, por lo cual la extradición “es fundamental e indispensable en la lucha contra el crimen organizado y no puede atenderse solo la variable número para señalar que la figura se debe menoscabar o quitarle trascendencia”.



Adicionalmente, hay que recordar que si bien la extradición es una de las herramientas para lograr el regreso al país de criminales pedidos por la justicia colombiana, muchos de ellos también terminan siendo deportados una vez cumplen su sentencia en Estados Unidos y quedan libres allí.



Por ejemplo, en septiembre del 2020 llegó a Colombia deportado el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que tiene varias cuentas pendientes con la justicia nacional.

Apoyo a la justicia local

Más allá de las cifras, algunas de las críticas hacia la extradición a lo largo de décadas han sido que termina por ralentizar o bloquear procesos judiciales en Colombia, en detrimento de las víctimas.



Al respecto, los analistas señalaron que incluso desde el país norteamericano los extraditados pueden comparecer en teleconferencia con la justicia colombiana y que además antes de enviar a alguien la Corte Suprema de Justicia hace un análisis completo de su situación y de si su envío afectaría de forma desproporcional los derechos a la verdad, justicia o reparación en Colombia.



“Las extradiciones no han afectado la imposición de justicia en Colombia, es una herramienta en la que la justicia colombiana ha intervenido, una parte esencial es la Corte, no hay que verlo como un menoscabo de la soberanía sino como una herramienta importante para erradicar el delito y el crimen organizado”, afirmó Herrera.



Además de la Corte, en Colombia también el Presidente de la República tiene la facultad de negarse a una extradición y lo podría hacer, por ejemplo, si considera que afecta gravemente derechos de víctimas.

Los que faltan

Salvatore Mancuso en videoconferencia en diligencia de la Comisión de la Verdad. (Foto de archivo). Foto: Juan Manuel Vargas. EL TIEMPO

Del mismo modo que Colombia puede decidir si envía o no a alguien a Estados Unidos, el país norteamericano tiene esa misma facultad y no está obligado a enviar a nadie.



Incluso, son conocidos casos de capos extraditados que colaboraron con la justicia estadounidense y tras terminar de pagar su condena en ese país, quedaron libres pero no fueron regresados a Colombia.



Ese es el caso de Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra, narcotraficante que en 2008 fue extraditado a Estados Unidos y tras pagar solo 5 años de cárcel, quedó libre en marzo de 2013 y en mayo de 2014 se conoció que un tribunal estadounidense le concedió un permiso especial para quedarse por motivos de seguridad, pese a que aquí tenía pendientes causas por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, financiación del terrorismo, lavado de activos y utilización ilegal de equipos de comunicación.



En su momento, el exviceministro de justicia Miguel Samper dijo al respecto: “Tenemos el caso del ‘Tuso’ Sierra, a quien recientemente, por decisión de un tribunal de EE. UU. se le dio permiso de quedarse allá, aún cuando el Ministerio de Justicia lo había solicitado en tres oportunidades”.



En años más recientes, han estado en el congelador los procesos de extradición a Colombia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien en Colombia tiene procesos por desplazamiento forzado, homicidio, desaparición, secuestro, entre otros, por sus actuaciones al mando de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Alejandro Lyons. (Foto de archivo). Foto: Archivo/EL TIEMPO

Además, sigue sin ser enviado el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, procesado por varios casos de corrupción. En norteamérica ha logrado permanecer como testigo de las autoridades de ese país, alegando que su información fue clave para desmantelar el ‘cartel de la toga’, pero en mayo de 2021 fue capturado con fines de extradición y según dijo en su momento el exministro de justicia Wilson Ruiz, las autoridades migratorias de los Estados Unidos confirmaron en agosto de ese año que se dio inicio al trámite de extradición.



(Más notas: Los tres delitos por los que la justicia de EE. UU. acusa a Álvaro Córdoba).



Finalmente, vale aclarar que aunque la mayoría de personas que Colombia ha pedido a Estados Unidos extraditar son ciudadanos colombianos, también aparecen en el listado dos libaneses, un venezolano, un salvadoreño y un español requeridos por delitos como homicidio, concierto para delinquir, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de moneda falsificada, estafa, captación masiva y habitual de dinero y lavado de activos.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia



justicia@eltiempo.com

En Twitter: @MIOF_

