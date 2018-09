$ 5.000 millones pedían a gobernador por no enredarlo en proceso

Valiéndose de órdenes judiciales, un patrullero de la Policía, en alianza con un abogado, contactó en varias oportunidades al gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, y a uno de sus funcionarios para exigirle el pago de 5.000 millones de pesos a cambio de no involucrar al mandatario departamental en un proceso por corrupción.

“Apareció un señor diciendo que debía darle 5.000 millones de pesos para no generarme una investigación por lo del Gaula y la Sipol. Me contactaron a mí y contactaron a mi secretario”, comentó Alvarado, quien también dijo que fue “a la Fiscalía local y luego al búnker de la Fiscalía en Bogotá, como lo voy a hacer con todo el que me pida 10 pesos”.



Aunque la Fiscalía General de la Nación investiga un caso de presuntas irregularidades en la construcción de las sedes del Gaula y la Sipol de la Policía en Arauca, un contrato que asciende a más de 17.000 millones de pesos y cuyas obras debían estar listas en diciembre del 2016, la Fiscalía y la Dijín de la Policía establecieron que el patrullero Óscar Andrés Cantor Vásquez y el abogado José Guillermo Restrepo Niño estarían, en efecto, presionando al mandatario departamental.



Ambos fueron capturados este jueves en horas de la mañana y trasladados a los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, donde legalizaron las capturas. Este sábado continuará la audiencia en la que la Fiscalía les imputará el cargo de extorsión.



Dentro de las investigaciones adelantadas por las autoridades se encontró, por ejemplo, que un funcionario de la Gobernación de Arauca fue citado por varias personas que le manifestaron la existencia de un proceso por presuntos actos irregulares en los que se podía ver involucrado el Gobernador, luego de lo cual le pidieron 5.000 millones de pesos para supuestamente modificar información que podría comprometer al mandatario departamental.

Frente a este caso, José Alberto Salas, director anticorrupción de la Fiscalía, indicó que las órdenes que tenía el patrullero eran de Policía Judicial cuyo propósito era recaudar elementos materiales de prueba y evidencias frente al caso de las instalaciones del Gaula y la Sipol, por lo que si bien se seguirá con esta investigación, también se adelantan más indagaciones para determinar “la identificación de otros actores que pudieron haber participado en la solicitud del dinero al gobernador”.



Asimismo, Salas indicó que aunque por el momento la línea investigativa no apunta a que haya funcionarios de la Fiscalía involucrados, se ampliarán las investigaciones al respecto.



De otro lado, el general Jorge Luis Vargas Valencia, director de la Dijín, considera que si bien no existe información concreta sobre si se alcanzó a pagar alguna parte de esta extorsión, muy probablemente no haya sido así, gracias a la oportuna denuncia y actuación de la Fiscalía y la Policía.



Entre tanto, agregó que no hay información específica sobre si esta era la primera vez que este abogado y el patrullero participan en actos similares, exigiendo dinero a cambio de no enredar a personas en procesos judiciales.



Vargas también resaltó que esta actuación demuestra el compromiso de las autoridades para garantizar la transparencia procesal, y recordó que, como dijo recientemente el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, “van aproximadamente 103 servidores de la Fiscalía involucrados en actos de corrupción que han sido capturados y puestos a disposición de los jueces".



