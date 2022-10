Ricardo compró una moto de bajo cilindraje de segunda, su idea era salir de los trancones de Bogotá y trasladarse al centro de la ciudad, donde se encuentra la universidad en la que adelanta sus estudios de ingeniería industrial.



"No la veía como un medio para salir de noche o fuera de la ciudad, tenía claro que era para transportarme hasta mi lugar de estudios", aseguró el joven, de 22 años.



Ricardo narró a EL TIEMPO que hace dos semanas se desplazó al sector de Galerias, a la casa de una compañera, para desarrollar un trabajo y dejó su moto en la entrada del conjunto.



"Lo que me dio, por decirlo así, seguridad era que el edificio quedaba en un calle cerrada, lo que formaba una bahía y había varios carros parqueados", aseguró el universitario.



Él se concentró en su labor académica y cerca de dos horas despúes, sobre las 8 de la noche, bajó y no encontró su moto, "sentí que me corrió un frío. Pensé, 'me la robaron, se la llevaron' y no la tenía ni hacía tres meses", puntualizó.



Lo que este joven ni se imaginaba era que iba a empezar un calvario, entre amenazas, llamadas intimidatorias y una alta carga de estrés.

Ricardo llamó a sus padres, quienes le aconsejaron que interpusiera la denuncia de inmediato, "me fui para la casa y pensaba, la pongo mañana temprano. Me sentía entre apenado y achantado", puntualizó.



Lo que aún le da vueltas en la cabeza es cómo quienes le habían hurtado la moto obtuvieron su número celular.



"Esa misma noche me llamaron, me pidieron dos millones de pesos por devolver la moto, eso me asustó más, que tuvieran mi información personal", aseguró Ricardo, quien añadió que recibió además mensajes de texto donde lo amenazaban con lastimarlo físicamente si denunciaba ante las autoridades.



Pese a sus temores, el joven se comunicó con la línea 165 del Gaula de la Policía y expusó su caso y recibió la orientación para actuar frente a la extorsión de la que iba a ser víctima.



Esta semana, el Gaula de la Policía de Bogotá adelantó una importante operación sobre una red dedicada a esta modalidad de hurto y estafa, los capturados están en proceso de judicialización y Ricardo está confiado en recuperar su moto y en que los delincuentes vayan a la cárcel.

Recomendaciones para evitar ser víctima del hurto de su moto

De acuerdo con el Gaula de la Policía, es importante siempre dejar este medio de transporte en parqueaderos autorizados.



Además, si le hurtan su moto, debe denunciar inmediatamente el hecho ante las autoridades.



Las autoridades también recomiendan no publicar en redes sociales comentarios ofreciendo recompensa por información sobre sus bienes, ya que através de estos pueden vulnerar su seguridad y terminar siendo víctima de estafadores o extorsionistas



Del mismo modo, si recibe llamadas, mensajes o personas se acercan para hacerle exigencias económicas a cambio de entregarle su medio de transporte, debe denunciar inmediatamente a través de la línea 165.

Si paga, es probable que no le devuelven la moto

El Gaula de la Policía señala que los grupos delincuenciales actúan en diferentes horarios para cometer el hurto de esos bienes.



Aprovechan el descuido de los propietarios para hurtárselas, especialmente bajo la modalidad de 'halado'.



Según las autoridades, estos grupos cuentan con personas pendientes a las redes sociales, donde normalmente las víctimas publican lo sucedido, luego contactan a los propietarios para hacerles exigencias económicas de entre 3 y 4 millones de pesos por la devolución de las motos.



Sin embargo, de acuerdo con el Gaula, es posible que, al pagar, los afectados no reciban su moto de vuelta y pierdan sus bienes.

