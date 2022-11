En Barranquilla, comerciantes y transportadores han venido denunciando presiones, a través de panfletos, en los que integrantes de la red delincuencial ‘los Costeños’ hacen exigencias económicas para brindarles una “supuesta seguridad”, lo que equivale a una extorsión.



“Piden de acuerdo con lo que creen que uno se hace al día, entre 10.000 y 50.000 pesos por “seguridad” y, si uno se niega, terminan amenazándolo a uno con volarle el negocio o atacar a la familia”, dijo un pequeño comerciante ubicado en el suroccidente de la ciudad. Justamente, el Gaula de la Policía capturó esta semana a 19 extorsionistas.



Ese tipo de situaciones se registra en diferentes puntos del país, donde redes delictivas buscan lucrarse de las economías lícitas y hasta de las informales; de hecho, para el centro de pensamiento Futuros Urbanos, la extorsión viene aumentando de manera preocupante en las principales ciudades del país, en particular en las de la costa Caribe, Ibagué y Villavicencio.



Esa es una de las conclusiones que expone en su informe ‘Comportamiento del delito extorsivo en las 10 principales ciudades del país’, que analiza este actuar delincuencial entre enero y septiembre de 2022.



Para Futuros Urbanos, el fenómeno se puede describir como una actividad detrás de la cual están bandas criminales que se dedican al cobro por préstamos gota a gota, al microtráfico en los barrios, a la extorsión de comerciantes y residentes, a vendedores ambulantes y hasta a motociclistas.

“Todo con el fin de obtener un beneficio económico a través de la intimidación y la violencia”, señala el documento de 40 páginas en el que se indica que “las víctimas de extorsión reciben amenazas y en algunos casos puede llegar a ser secuestrados con fines extorsivos”.



De acuerdo con el centro de pensamiento, la extorsión se realiza a través de cartas directas, llamadas telefónicas, redes sociales y hasta visitas en la puerta de la casa o establecimiento comercial.

Extorsión en 5 ciudades

Volante de citación para exigir el pago de las extorsiones. Foto: Policía Nacional

En el informe de Futuros Urbanos se plantea que, entre 2018 y 2021, Bogotá duplicó el número de casos de extorsiones, al pasar de 760 a 1.528.



De igual forma, se documenta que entre enero y septiembre se han reportado 1.022 casos de extorsión.



Y que la tasa de extorsiones por cada 100.000 habitantes registró en 2021 un 19,5 y 12,9 en los primeros 9 meses de este año. (Ver gráfico). “Las localidades de Kennedy, Engativá y Suba concentran el 32 por ciento del total de casos de extorsión en la ciudad”, concluye el informe, que añade que “la mayoría de las víctimas son adultos jóvenes”. Por género, los hombres, en su mayoría, “son extorsionados a través de redes sociales”.



En Barranquilla, según el estudio, es la ciudad donde más ha aumentado la extorsión en el periodo 2018-2021. Para el 2021 se registraron 319 casos, lo que equivale a un 300 por ciento mayor a 2018. La tasa de extorsión por cada 100.000 habitantes a corte de septiembre de 2022 es de 17,2.

Futuros Urbanos Foto: Infografía EL TIEMPO

Futuros Urbanos señala que Villavicencio es la ciudad –de las 10 principales del país– con las tasas históricas más altas de extorsión. “El 2018 se registra como el récord con 40,7 casos de extorsión del último lustro”, y añade que 2022 amenaza con superarlo al registrar a 30 de septiembre del 2022 33 casos de extorsión por cada 100.000 habitantes.



Santa Marta –señalan– para el periodo 2018-2021 no muestra relevantes cambios en la tasa y casos de extorsión, pero advierten que lo alarmante se vive en el 2022, “el cual está muy cerca de superar los casos registrados en el año 2019 con 82 y 84 casos, respectivamente”.



En esa línea, indican que no se ha terminado el año por lo que afirman que “es posible concluir que Santa Marta registrará al final del año, si se conserva la tendencia, el mayor número de casos y la más alta tasa de extorsión de todo el lustro”.



Cúcuta, de acuerdo con el informe, registra una reducción en su tasa de extorsión en los años 2020 y 2021 respecto al año 2019 y esta tendencia parece mantenerse en el año 2022, el cual presenta una tasa de 14,1 que probablemente terminará muy cercana a la registrada en el 2021, con 19,9 casos extorsión por cada 100.000 habitantes.

Acciones del Gaula de la Policía

Por su parte, el Gaula de la Policía le aseguró a EL TIEMPO que trabajan arduamente por identificar y dar captura a las personas o redes dedicadas a la extorsión, actividad delictiva que en muchas situaciones se coordina desde las cárceles del país.



El Gaula señaló que en 2021 se reportaron 1.583 denuncias por extorsión a nivel país, frente a 2.189 este año, y destacan que gracias a las denuncias de la ciudadanía han adelantado intervenciones en plazas de mercado, sector transportador y sectores de comercio. De igual forma, reportan 1.741 capturas en 2021, y en lo corrido del 2022 han sido capturados 1.846 extorsionistas.



Durante el 2021 fueron denunciados 5.146 casos de extorsión en los entornos digitales, frente a 4.938 en el 2022, lo que equivale a una reducción del 4 por ciento.

