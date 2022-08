"Mi hija se dejo llevar por él y la indujo a cosas que no debía. Después él utilizó fotos y audios para extorsionarla", relató la mamá de una menor de edad que conoció a un supuesto entrenador en un gimnasio en Villavicencio (Meta), que tras seducirla terminó extorsionandola.



Con base en esta denuncia el Gaula de la Policía inició la investigación pertinente logrando la captura de Angelo Tovar, de 30 años, alias Gigolo, quien fue presentado ante un juez de garantías quien decidió que debe presentarse periódicamente mientras avanza el proceso en su contra.



De acuerdo con el mayor José Edwin Espitia Poveda, comandante del Gaula Policía en Meta, el capturado "era entrenador en diferentes gimnasios", y sus principales víctimas se encuentran entre los "14 y 20 años, a quienes luego de ganar su confianza las llevaba a actividades para obtener contenido íntimo".



El mayor añadió que ese contenido de carácter sexual "lo utilizaba 'Gigolo' para intimidar a las mujeres amenazándolas con divulgar el mismo en páginas de contenido sexual (pornográficas) o haciéndosela llegar a sus familiares".



'Gigolo' amenazaba a la menor de edad a través de audios en el que le advertía que no debía decirle nada a sus padres o a las autoridades".



"No quiero ningún 'visaje', usted sabe. Si usted me va echar la policía aténgase a sus consecuencias, que eso no pasa nada (...) usted ya sabe", se escucha en un audio a 'Gigolo'.

Audio de alias Gigolo En el mismo se escucha amenazando a una menor de edad. El audio embebido no es soportado

Alias Gigolo intimidaba a la menor con mensajes a traves de WhatsApp. Foto: Gaula Policía Nacional

De acuerdo con el Gaula de la Policía "la denuncia realizada por la madre de la adolescente, permitió conocer que la joven venía siendo extorsionada por este individuo quien le exigía 500 mil pesos, a cambio de no revelar por redes sociales y con sus familiares una serie de imágenes de carácter íntimo que habían compartido durante el tiempo en que mantuvieron su relación".



De igual forma, 'Gigolo', amenazaba a la adolescente a través de mensajes de texto: "- usted sabe que esto es muy delicado. - si yo sé, yo no quiero que nadie vea mis fotos, menos mis papás".



El Gaula coordinó con la joven la entrega de la suma y así dieron captura - en flagrancia - al extorsionista cuando recibía el dinero que había exigido para no revelar el material intimo.



La mamá de la menor aseguró que es importante mantener el diálogo y confianza con los hijos, así fue que la menor acudió a ella, y la señora al Gaula de la Policía, institución que reiteró la importancia de denunciar "cualquier hecho delictivo relacionado con secuestro o extorsión a través de la línea gratuita nacional 165".

