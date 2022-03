Una falta de seguimiento, evaluación y adopción de medidas preventivas y correctivas de la SAE llevaron a que el control de las sociedades y establecimientos de comercio a cargo de esa entidad sea ineficiente, y a que la productividad de estos “no represente mayor porcentaje dentro de los ingresos del Frisco”.



Así lo concluye la más reciente auditoría que realizó la Contraloría General de la República, que revisó el proceso de administración, control y seguimiento de sociedades y establecimientos de comercio, activas, en liquidación y ‘de papel’ –sociedades sin activos y establecimientos que no están abiertos– que estaban a cargo de la SAE, en el periodo de 2014 al 31 de diciembre de 2020.

En la revisión, conocida por EL TIEMPO, se encontraron deficiencias en el seguimiento y monitoreo de las funciones de los depositarios provisionales, el recaudo de la productividad en cuentas bancarias ajenas a la sociedad que la genera, la aplicación de la función de policía administrativa en el manejo de la recuperación de los inmuebles sociales, las operaciones comerciales para generar la productividad de las sociedades entregadas a depositario provisional, las operaciones por parte de los depositarios, que recibieron sociedades activas y terminaron con pérdida de liquidez, y hasta el pago oportuno de los impuestos, entre otras falencias identificadas.



Todo esto, que se resume en un bajo nivel de la productividad, incide en los ingresos del Frisco, un fondo destinado para fortalecer el sector justicia, la política de drogas y la atención y reparación a víctimas de actividades ilícitas.



“La falta de seguimiento, evaluación, control y adopción de las medidas preventivas y correctivas a que haya lugar por parte de la SAE S. A. S., así como del ejercicio de sus funciones de administrador y supervisor del depositario provisional, a través de su Gerencia de Sociedades Activas, ocasiona que las transacciones comerciales desarrolladas por el depositario provisional respecto de las sociedades auditadas no hayan generado productividad durante el interregno 2014 a 2020 y por ende no entregaron ingresos al Frisco”, se lee en el documento de 538 páginas en el que el órgano de control consignó sus observaciones.



Precisamente, solo en esta auditoría se establecieron 45 hallazgos administrativos, de los cuales 12 tienen presunta incidencia fiscal, por un valor de 45.992’510.418 pesos; otros 29 hallazgos tienen una presunta incidencia disciplinaria; y 7 tendrían otras incidencias, los cuales fueron enviados a las autoridades competentes.



Pero esta no es la primera vez que sobre la SAE hay este tipo de hallazgos administrativos. El documento resalta que entre 2014 y 2020 la SAE ha sido objeto de diferentes auditorías que han dado como resultado un total de 139 hallazgos. En el plan de mejoramiento que elaboró la SAE por esas auditorías, la entidad determinó que para subsanar los hallazgos eran necesarias 458 actividades de mejoras.



De esas, al cierre del segundo semestre del 2020, se habían cumplido 262, lo que equivale al 57 por ciento del total. Otras 196 metas de mejoramiento trazadas desde 2014 aún estaban en desarrollo, es decir, el 43 por ciento.

