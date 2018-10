Exrector del San Viator le ganó demanda a la Nación

De manera pacífica, decenas de exalumnos del colegio San Viator de Bogotá, así como profesores y padres de familia, salieron este martes a un lado de la autopista Norte para apoyar la institución, foco del escándalo por un presunto abuso sexual que golpea a su exrector, Albeyro de Jesús Vanegas Bedoya.

De manera paralela, tras retirarse voluntariamente de la rectoría del plantel, el padre Vanegas, al igual que había hecho 12 años atrás, empezó a preparar su defensa luego de confirmar que la Fiscalía inició una indagación de oficio tras los señalamientos en su contra.



Fuentes cercanas al plantel le aseguraron a EL TIEMPO que aunque el sacerdote aún no ha sido requerido, busca establecer si la noticia criminal se abrió por el testimonio del joven Nicolás Machete, quien dice que el sacerdote lo besó, o por el de Patricia Osorio, madre de un exalumno del San Viator que se suicidó.



Lo que sí confirmaron es que Vanegas –quien está anímicamente golpeado– se apoyará legalmente en el penalista Gerardo Barbosa, el mismo que lo había asesorado cuando fue señalado de conductas similares en 2006.



“El abogado se lo va a pagar el colegio, y él sigue viviendo en la misma casa de la comunidad”, le explicó a EL TIEMPO una fuente autorizada.



Hace 12 años, después de permanecer 9 meses y 26 días tras las rejas y obtener un fallo absolutorio –por duda razonable a favor del reo–, el sacerdote Vanegas Bedoya decidió demandar a la Nación.

EL TIEMPO accedió al fallo en el que, hace 14 meses, el Consejo de Estado le ordenó a la Rama Judicial pagarle a Vanegas, a su familia e, incluso, a la comunidad religiosa Clérigos de San Viator

El sacerdote Albeyro Vanegas se asesoró del abogado Gerardo Barbosa para afrontar los nuevos señalamientos. Foto: EL TIEMPO

Donación, a pique

Inicialmente, la defensa pidió que se les reconocieran daños morales y materiales a su cliente y 8 miembros de su familia, en razón de 200 salarios mínimos por cabeza, para cerca de $ 1.400 millones. Además, una suma adicional por “daño a la vida de relación y a la salud del sacerdote y al buen nombre de su comunidad religiosa”; y 400 millones por daño emergente y lucro cesante.



Finalmente, pidió que se tasaran los daños patrimoniales actuales y futuros que se prueben dentro del proceso en favor de los demandantes y de la comunidad religiosa Clérigos San Viator – Fundación de Colombia, por la frustración de un proyecto para la construcción del colegio de Guacarí, en el Valle.



Según dijeron, este dependía de una donación del Chapter of the Province of Chicago of the Viatorian Community, por 3,1 millones de dólares, la cual no recibió por la privación de la libertad del cura. Pero, en un fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado tan solo aprobó el pago de 344 millones de pesos para Vanegas y su familia.



Además, se aprobó el pago de 115 millones de pesos por daño emergente a favor de la comunidad religiosa Clérigos San Viator y se ordenó establecer un link en el sitio web de la Rama Judicial en el que se reconozca públicamente su responsabilidad en el caso.



UNIDAD INVESTIGATIVA​@uinvestigativa