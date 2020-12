Indagan nexos entre diplomáticos rusos expulsados y Venezuela

“Este es un país de relaciones amistosas, pero este es un país que se guía por los protocolos definidos por la Convención de Viena y cualquiera que esté por fuera de los principios de esta convención por supuesto tendrá que salir del país”. De esta forma se refirió el presidente Iván Duque a la expulsión de Colombia de dos personas de la delegación diplomática de Rusia en el país.

En entrevista con NTN24, el jefe de Estado señaló que el país actuó consecuentemente con esa convención y se dieron los procedimientos que se requerían por actuar en contra de ese pacto.



A su turno, la canciller Claudia Blum dijo en un comunicado que tras la salida del país de los extranjeros, el Gobierno de la Federación Rusa dispuso retirar a dos funcionarios diplomáticos colombianos acreditados en Moscú.

“Pese a estas circunstancias, el propósito de Colombia es mantener el buen nivel que tradicionalmente ha marcado las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación con la Federación Rusa”, señaló la canciller Blum.

La investigación

Según la información suministrada por fuentes oficiales, los dos extranjeros estaban desarrollando actividades de inteligencia. La advertencia sobre las acciones ilegales que estarían haciendo llegó a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, agencia dedicada a investigación estratégica que reporta directamente a Presidencia sobre cualquier riesgo para la seguridad nacional.



Las fuentes oficiales señalaron que los extranjeros estaban en un proceso de reclutamiento de fuentes y ya habían adelantado ese proceso en la ciudad de Bogotá y en Cali. Añadieron que además de inteligencia militar realizaban inteligencia económica y tenían interés en conocer información privilegiada sobre la explotación de recursos minerales y de la infraestructura energética y petrolera del país.



Las fuentes indicaron que los diplomáticos rusos salieron de Colombia en un vuelo Bogotá-Ámsterdam-Moscú. Uno de ellos salió con la familia y el otro, solo. Se trata de Alexander Paristov, nacido el 12 de enero de 1989, y Alexander Belousov, nacido el 29 de enero de 1981. Los hombres llevaban más de dos años en el país.

Las autoridades tienen reporte de los movimientos de los extranjeros por el sector de Chapinero y las reuniones que sostenían con fuentes que les entregarían información a cambio de dinero.



El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, sostuvo que los diplomáticos salieron del país el 8 de diciembre y, dadas las circunstancias en las que lo hicieron, no podrán regresar en un corto tiempo. “Siempre que existan afectaciones o potenciales afectaciones a la seguridad del país procederemos en consecuencia”, dijo Espinosa.



Fuentes oficiales señalaron que la investigación no termina y ahora se indagan no solo a las fuentes de los extranjeros sino si existe una relación con Venezuela. Desde el año pasado, el Gobierno ha advertido sobre la injerencia que estarían teniendo plataformas de Venezuela y Rusia en asuntos nacionales.



Indicaron que el caso tendrá que pasar a la Fiscalía para determinar las responsabilidades de los ciudadanos nacionales.

Además, en marzo de 2019 fue expulsado el cubano José Manuel Peña García, señalado de espionaje en la base aérea de Palanquero, una instalación estratégica de las Fuerzas Militares en Puerto Salgar, Cundinamarca.



Este diario intentó, sin éxito, conseguir un pronunciamiento de la delegación diplomática rusa en Bogotá.

REDACCIÓN JUSTICIA

EL TIEMPO