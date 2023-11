Exprocuradores defienden el rol de la Procuraduría para sancionar a electos por voto

En uno de los conversatorios del Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, organizado en Cartagena por la Procuraduría, cinco exprocuradores generales sentaron ayer su postura frente al rol de la entidad en la lucha contra la corrupción y la autonomía para sancionar a elegidos por voto popular.



El evento lo instaló la procuradora general, Margarita Cabello, quien afirmó que “la situación política de Colombia refleja una tensión entre la necesidad de mantener control y supervisión sobre los servidores públicos, incluyendo los de elección popular, y la protección de los derechos políticos y electorales. Ahí la Procuraduría juega un papel esencial”.



(Le dejamos: Lucha contra la corrupción, eje de congreso internacional que instalará la Procuraduría)

En el conversatorio de ayer, que moderó Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, intervinieron Alfonso Gómez Méndez, Carlos Gustavo Arrieta, Jaime Bernal Cuéllar, Edgardo Maya y Alejandro Ordóñez, quien se conectó de manera virtual desde EE. UU.



La conclusión de todos fue salir en defensa de las facultades del órgano de control para disciplinar a personas que son electas en las urnas, debate que ha encendido el presidente Gustavo Petro y que zanjó la Corte Constitucional con su sentencia C-030 de 2023.



En ese fallo, el alto tribunal le quitó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría, pero le permitió seguir sancionando a servidores bajo un control que hace el Consejo de Estado. Sobre ese tema, varios de los exprocuradores hablaron del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Petro vs. Colombia y las funciones del órgano de control.



(Le sugerimos: Las propuestas de reformas deben analizarse bajo la garantía de derechos: Procuradora)

Facebook Twitter Linkedin

Procuradora Margarita Cabello en congreso internacional sobre derecho internacional y corrupción. Foto: Procuraduría

Alfonso Gómez Méndez anotó que antes de la Constitución de 1991, la Procuraduría no tenía la potestad de sancionar a elegidos por voto popular y que cuando la adquirió, empezó a sonar la idea de acabar con la facultad de destituir e inhabilitar. A su juicio, en esos intentos los opositores a dicha misionalidad “han hecho una pésima lectura de ese artículo 23 del Pacto de San José, porque existía ya en la época de la Constituyente”.

Ese ha sido un falso debate originado solamente en la obsesión del actual Presidente contra la Procuraduría. FACEBOOK

TWITTER

La crítica al mencionado artículo es que se le ha dado la interpretación de que solo un juez penal puede afectar derechos políticos de un elegido en las urnas, “ese ha sido un falso debate originado solamente en la obsesión del actual Presidente contra la Procuraduría, por lo que a él le pasó”, dijo Gómez Méndez.



(Le dejamos: Sanciones a elegidos por voto popular, el debate de exprocuradores en Cartagena)



Su comentario se refiere a que cuando Alejandro Ordóñez era procurador, Petro fue apartado del cargo como alcalde de Bogotá, aunque se reintegró tras un fallo judicial. La discusión por el tema llegó a la Corte IDH y en la sentencia de ese tribunal, Petro ha basado su tesis de que los derechos políticos solo los puede afectar un juez penal.

Facebook Twitter Linkedin

Congreso de Derecho Disciplinario organizado por la Procuraduría. Foto: Procuraduría

Otro de los que defendió a la Procuraduría fue Jaime Bernal, quien dijo que “si un Presidente y algún grupo de políticos quieren que se eliminen funciones, es porque sienten pasos grandes de la Procuraduría, más que de la misma Fiscalía”.



En el panel, Edgardo Maya mencionó que a la Procuraduría se le quiere dar un “manotazo pasional”, pues según él hay una decisión política de acabarla en marzo del año entrante, “a partir de un proyecto de ley que se está elaborando en el Ministerio de Justicia”.



(Le sugerimos: Procuraduría sancionó a dos personas por irregularidades en obra del puente Hisgaura)



Para el exprocurador, esta idea es una “represalia” del presidente Petro que no tendría ambiente para que prospere, ya que “con seguridad le va a ir peor que a la reforma a la salud si se intenta este despropósito de acabar con la Procuraduría”.

Con seguridad le va a ir peor que a la reforma a la salud si se intenta este despropósito de acabar con la Procuraduría. FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el exprocurador Alejandro Ordóñez dijo que antes de pensar en restarle tareas a la entidad, hay que fortalecerla “en sus funciones disciplinarias y en su intervención judicial”.



El eje central del Congreso, que también tendrá paneles este viernes, es la lucha contra la corrupción y sobre esto también se combinaron argumentos de los exprocuradores sobre mantener la prevención y vigilancia a servidores públicos y la potestad para disciplinarlos.



Muestra de ello fue el comentario que lanzó Bernal Cuéllar al decir que “una de las formas de atacar la corrupción en Colombia y construir la ética es buscar cómo se logra corregir a esos clanes políticos, cómo es que los clanes se sustituyen el poder en las regiones, y pasa la esposa, pasa la familia...”.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Ordóñez, exprocurador. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Según Ordóñez “se ve claramente cómo la Procuraduría ha sido más eficaz para combatir la corrupción”, pues al corrupto le preocupa más salir de la nómina que ser investigado penalmente. Sobre este asunto, Arrieta destacó que en medio del difícil panorama que vivía el país durante la Asamblea Constituyente, la Procuraduría se creó como “el poder moral”.



Por eso concluyó con ideas, como que a largo plazo todos en la institución deberán “reinventarse”, ya que la corrupción ha estado permeada en Colombia durante varios años e incluso ha seguido creciendo pese a tantas inversiones para acabarla.



(Le recomendamos: Primicia: Acusación a Nicolás Petro arranca en medio de revés en caso ante Procuraduría)

Las posiciones políticas

Una de las preocupaciones que expresaron los cinco exprocuradores fue la supuesta injerencia que hay en posiciones del Gobierno Nacional que, aunque son presentadas como comentarios políticos, para ellos, en realidad tienen un tinte y una incidencia jurídica.



Para darle manejo a esto, Carlos Gustavo Arrieta expuso que uno de los retos está en “cómo establecer ese límite frente a las declaraciones que uno permanentemente oye de parte del Presidente o de otros funcionarios”, que en efecto se presentan como posiciones políticas del Gobierno.

Facebook Twitter Linkedin

Congreso de Derecho Disciplinario organizado por la Procuraduría en Cartagena. Foto: Procuraduría

“Estamos viendo muchas posiciones que implican clarísimamente posiciones jurídicas que parten de una interpretación de la Constitución o de la ley, que no corresponde a la interpretación lógica de los textos”, sostuvo el exprocurador, que añadió que otro reto a corto plazo es que la entidad haga un llamado de atención al Gobierno, en el sentido de que hay un límite entre lo político y jurídico.



(Le recomendamos: El pedido de la Defensoría que será clave para definir futuro de exalcalde Suárez Corzo)

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: Presidencia

Esos retos deberá enfrentarlos, según los cinco exfuncionarios, la procuradora Margarita Cabello, pero a la par le tocarán al nuevo procurador o procuradora general, tras un proceso de elección que empezará el próximo año con la participación del presidente Petro, el Consejo de Estado y la Corte Suprema, corporaciones que también proponen nombres para el cargo.



Sobre esto, Gómez Méndez dijo que por el momento no se atreve a asegurar que el jefe de Estado no pueda ternar, pues así está en la Constitución y es algo que no se puede cambiar.



Pero por su parte, Bernal Cuéllar dejó abierta la posibilidad de que se trabaje fuertemente en una autonomía plena de toda la Rama Judicial, enfatizando en que "es indispensable que se busque una forma de elección (de procurador) diferente". De hecho, afirmó que no lo han convencido otras elecciones para cargos de magistrados o Fiscal General, debido al interés de por medio que puedan tener con el Ejecutivo.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: