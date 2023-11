La visión de exprocuradores en el manejo disciplinario a la corrupción en Colombia

Seis exprocuradores generales de la Nación abrieron este jueves en la tarde un conversatorio sobre cómo ha trabajado la Procuraduría en su labor disciplinaria la lucha contra la corrupción a nivel nacional.



La charla tiene lugar en Cartagena, en el marco del Congreso Internacional de Derecho Disciplinario organizado entre el jueves y el viernes por el ente de control dirigido por Margarita Cabello Blanco.



El director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, es quien lidera el panel que tiene de manera presencial a los exprocuradores Alfonso Gómez Méndez, Carlos Gustavo Arrieta, Jaime Bernal Cuéllar, Edgardo Maya; mientras que Alejandro Ordóñez y Fernando Carrillo entraron al evento de manera virtual.



Procuradora Margarita Cabello en congreso internacional sobre derecho internacional y corrupción. Foto: Procuraduría

En la antesala a este evento, la procuradora Cabello le contó a este diario que para acabar con la corrupción se deben unir todas las instituciones del Estado y los ciudadanos, pues es un problema que tiene grandes efectos en la sociedad.



“Para nadie es un secreto la grave incidencia del sector público en actos no éticos y los altísimos índices de corrupción en nuestra nación. La corrupción en Colombia se lleva aproximadamente el 17 % del presupuesto”, dijo la funcionaria, que resaltó que en asuntos de corrupción no se le puede dejar toda la tarea al derecho penal, más cuando el derecho disciplinario es un “instrumento idóneo” para enfrentar estos fenómenos.



Y en la apertura del congreso, añadió que la situación política actual de Colombia refleja una tensión entre la necesidad de mantener control y supervisión sobre los servidores públicos, incluyendo los de elección popular, y la protección de los derechos políticos y electorales. Ahí la Procuraduría juega un papel esencial".



Congreso de Derecho Disciplinario organizado por la Procuraduría. De izq. a der.: viceprocurador Silvano Gómez; defensor Carlos Camargo; vicecontralor con funciones de contralor Carlos Mario Zuluaga; Candice Welsch, de la UNODC; y procuradora Margarita Cabello. Foto: Procuraduría

El visión nacional

El director de EL TIEMPO empezó su intervención reconociendo el trabajo a diario de la Procuraduría, pues para él hay que "reconocer el papel fundamental del propósito de luchar contra la corrupción, de vigilar a los funcionarios, de proteger a los colombianos, eso en cabeza de la doctora Cabello".



Posterior a ello tomó la palabra el exprocurador Alfonso Gómez Méndez, quien recordó que cuando entró a la entidad "era una etapa difícil, habían asesinado a Carlos Mauro Hoyos, luego lo reemplaza Horacio Serpa. De los que estamos aquí fui el primer procurador de los que está aquí, que está vivo". Para esa época se hizo el atentado a Ernesto Samper.

Andrés Mompotes, director de El Tiempo. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

En la charla nombraron a personajes de la historia del país como Luis Carlos Galán, el expresidente Belisario Betancur y Alfonso Reyes Echandía. Y en otro de los pasajes que mencionaron llegó el tema de la extradición y la Constitución de 1991, a lo que Gómez Méndez anotó que "la extradición me la eché el hombre, era un tema muy difícil".



En el panel, Andrés Mompotes le preguntó cuáles fueron los momentos clave que tuvo Carlos Gustavo Arrieta en la entidad, a lo que él respondió que estuvo en toda la previa del paramilitarismo y en una parte de los años en los que delinquieron. "Tal vez el tema más especial que me tocó a mí fue la Asamblea Nacional Constituyente", concluyó Arrieta.



Para este exprocurador, el papel de Ministerio Público que ha jugado la entidad que, a su juicio y recordando la Asamblea Constituyente, se creó como "el poder moral del país".

"Si ustedes miran los artículos pertinentes de la Constitución, especialmente los que establecen las funciones de la Procuraduría, verán que casi todas las palabras con las que comienzan las frases hablan de 'velar, promover, proteger, asegurar'", dijo el exprocurador Arrieta, añadiendo que la Procuraduría "se concibió como un ente jurídico, político, cuya función primordial -por encima de todos- era la prevención".



En su cierre, comentó que el órgano de control se pensó al inicio como una entidad dedicada a la prevención, más que enfocada en aplicar el derecho disciplinario.

La amenaza a Bernal Cuéllar

Cuando el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar tomó la palabra, lo hizo para hablar de que a él le tocó el tema de la amenaza que le hicieron a su vida delincuentes cuando era procurador.



"Me correspondió por alguna razón tratar con la guerrilla, y eso llevó a que algún día el señor Carlos Castaño, y miren que lo respeto porque ahora hay que respetar a los delincuentes, me mandó un mensaje de que no querían que yo me pensionara, y que me iban a dar de baja", contó.



Procuraduría. Foto: EL TIEMPO

En su intervención también dijo que "hay muchísimas razones para mantener la Procuraduría General de la Nación, argumentos sobran. Yo quisiera dar uno solo por el momento, el solo hecho de que el señor Presidente la quiera acabar, quiera acabar lo disciplinario contra funcionarios de elección popular, significa que está trabajando muy bien la Procuraduría; porque si estuviera trabajando de manera irregular no estuviera pidiendo limitar las funciones ni acabar con la Procuraduría".



Y cerró con que "si un Presidente muy respetable, y algún grupo de políticos quieren que se eliminen funciones, es porque sienten pasos grandes de la Procuraduría, más que de la misma Fiscalía".

Las otras intervenciones

Posterior al panel de los exprocuradores, el magistrado mexicano Alberto Gándara; la presidenta de la Comisión de Género de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, Miriam Ivanega; la directora de Predeterminación de Responsabilidades de la Contraloría General de Ecuador, Giovanny Mera; y el periodista Juan Lozano hablarán de la importancia del derecho disciplinario en la lucha anticorrupción a nivel internacional.



Esas voces se sumarán a las que ya dieron el defensor del Pueblo, Carlos Camargo; y Candice Welsh, representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur.

