Exparamilitar salpica a ministro Iván Velásquez y dice que ‘le daba plata como ayuda humanitaria’

en las últimas horas, Libardo Duarte, ex integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ha sido noticia por cuenta de una reciente declaración en la que afirma que el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, le dio supuestamente dinero “como ayuda humanitaria” cuando investigaba el fenómeno del paramilitarismo.

El hombre, conocido con el alias de Bam Bam, integró el Bloque Metro, que operaba en áreas como Antioquia, Norte de Santander y diversas zonas costeras.

'Bam Bam' fue condenado por el asesinato de Carlos Alberto Panesso, presunto testaferro de don Berna, perpetrado el 15 de marzo de 2006, recibiendo una sentencia de 18 años.

De acuerdo con la información reportada por 'La FM', el dinero que le proporcionó el actual ministro se dio durante sus declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia.

Según Duarte, Velásquez le entregaba la plata mientras conversaban en una oficina cercana a la sala de los magistrados.

“Cuando Iván Velásquez lo hacía siendo él el jefe del grupo de investigaciones de la Corte Suprema, él me decía: '¿usted cómo está?'. Y yo le respondía: 'No, doctor, por ahí bregando para el niño, pero que sea lo que Dios quiera'. Él me decía: 'Tome estos 30, tome estos 50, tome estos 100.000 pesitos'. Eso lo hacíamos en una oficina de la Corte que queda al lado de donde están los magistrados con una mesa grande. Él me preguntaba cosas aparte sin estar en las declaraciones. Yo le contestaba y le decía cosas de Juan Guillermo Ángel, de Juan Gonzalo Ángel, etc”, dijo Duarte en la declaración que fue reseñada por la emisora radial.

El exparamilitar afirma que nunca estuvo dispuesto a testificar en contra del expresidente Álvaro Uribe y sugiere que esto podría haber influido en decisiones judiciales posteriores en su contra.

Aseguró que se entregó a las autoridades en 2006 y fue incluido en el proceso de Justicia y Paz en 2008, cuando Velásquez lideraba el equipo investigador de la Corte Suprema.

Hasta el momento, el ministro de Defensa no se ha pronunciado al respecto.

