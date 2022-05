En las últimas horas se conoció un video donde los 18 exmilitares que se encuentran detenidos en Puerto Príncipe, Haití, señalados de ser los presuntos responsables del homicidio del presidente de ese país Jovenel Moïse, denunciaron que ya llevan 72 horas en difíciles condiciones en la cárcel donde están presos. Dijeron que, en ese tiempo, no habrían recibido agua ni comida.



En un caso que conmocionó a la región, Moïse fue asesinado en su residencia en la capital de Haití a comienzos de julio de 2021. Tras tensiones de orden público y operativos militares, se anunció la captura de un comando de colombianos que al parecer habrían sido contratados para llevar a cabo el plan criminal.



(Puede leer: Colombianos detenidos por magnicidio en Haití denuncian torturas y maltrato)

Esta no es la primera vez que los exmilitares detenidos denuncian malos tratos. El pasado mes de marzo, manifestaron que se les han vulnerado todos sus derechos y garantías procesales, y que en ese momento recibían solo un plato de arroz como comida diaria y por ello su estado de salud era delicado



En un video que circula por redes sociales, se puede observar la nueva denuncia de los exmilitares. Uno de ellos señaló: “No hemos comido, no nos hemos bañado y no hemos salido a hacer del cuerpo”, y añadió que tenían dificultades para ir a los servicios sanitarios y hacer sus necesidades fisiológicas.



Señalaron, además, que llevan 72 horas encerrados en una celda bajo malas condiciones, tanto de salud como de seguridad.

Llevamos diez meses de abusos y de atropellos y no pasa nada, y nadie dice nada. Son 3.700 compañeros presos muriéndose de hambre:

colombiano preso en Haití FACEBOOK

TWITTER

Posteriormente, otro de los presos denunció que no han tenido garantías jurídicas que definan su situación desde que se encuentran recluidos en Haití. “Llevamos 10 meses detenidos, sin abogado, sin ser acusados de ningún delito, torturados, inculpados y sin acceso a un abogado (...) en este país no hay sistema judicial”, dijo el exmilitar.



(Le recomendamos: Llega extraditado a EE. UU. exsenador sospechoso del asesinato de Moïse)



Igualmente, aseguraron que esta situación se estaría presentando en toda la cárcel y que esto ha hecho que los presos haitianos estén planeando un motín para las próximas horas. “Llevamos diez meses de abusos y de atropellos y no pasa nada, y nadie dice nada. Son 3.700 compañeros presos muriéndose de hambre”, indicó uno de los exmilitares colombianos en el video.

⛔️ Último Minuto ⛔️



Situación real de los Soldados #Colombianos 🇨🇴 encarcelados en #Haiti.



🆘 Difundir 🆘 pic.twitter.com/A5SP3KWEL6 — Paffen 🇩🇪 (@P4ff3N) May 25, 2022

Denuncian riesgo de motín en la cárcel

Un exmilitar dijo que la situación que se vive en el centro penitenciario no solamente los ha afectado a ellos, sino a todos los presos que allí se encuentran, incluyendo los haitianos. De hecho, habló de un levantamiento.

Facebook Twitter Linkedin

Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia de Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021. (Foto de archivo). Foto: AFP / Valerie Baeriswyl

Aseguró que los capturados están tratando de romper los candados de las celdas: “Están desesperados y nuestras vidas corren peligro. Muy probablemente va a haber un motín, entonces no sabemos qué hacer y tenemos mucho miedo”.



Finalmente, los exmilitares enviaron un llamado de auxilio diciendo que tienen “miedo” por lo que pueda pasar en los próximos días.



(Podría interesarle: Militar capturado por magnicidio de presidente de Haití fue excluido de JEP)



De acuerdo con la Policía de Haití, hay en total 26 colombianos y dos personas estadounidenses involucrados en el crimen del presidente Moïse. También se indicó en su momento que 28 colombianos habrían participado en este hecho, pero dos murieron y otros ocho se escaparon, dejando un saldo de 18 detenidos.



Los detalles de la muerte de los dos exmilitares fueron expuestos por los 18 colombianos, que casi un año después continúan en ese país esperando el proceso judicial que defina su futuro. Javier Mauricio Romero y Miguel Garzón fueron los exmilitares que murieron en la intervención de la policía haitiana.



(Lea también: Cremarán a exmilitares colombianos muertos tras el magnicidio en Haití)

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia