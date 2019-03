Alarma por exjefes 'paras’ que habrían vuelto a delinquir en sus zonas

Aunque para el segundo semestre del próximo año la Fiscalía tiene previsto cerrar el capítulo de la Ley de Justicia y Paz –modelo de justicia transicional creado para investigar y juzgar a los paramilitares que hicieron la paz en el primer gobierno de Álvaro Uribe–, al menos una docena de exjefes de las entonces llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) están de nuevo en el radar de las autoridades porque habrían vuelto a delinquir.

Esos exjefes ‘paras’ recuperaron la libertad tras pagar las penas alternativas que les dio Justicia y Paz, mínimo 5 años y máximo 8, pero han regresado a varios de los territorios que controlaron en el pasado para manejar rentas ilegales, extorsionar e incluso impedir la restitución de tierras, según testimonios de habitantes de esas zonas e información en manos de la Fiscalía, la Policía, la Defensoría del Pueblo y la Misión de la OEA que ha acompañado el proceso de paz con los paramilitares.



Según la Fiscalía, de los 4.772 exintegrantes de las Auc que ingresaron a Justicia y Paz cuando este modelo judicial arrancó –en el 2005–, han sido excluidos 96 porque volvieron a la delincuencia tras el proceso de paz y perdieron los beneficios de la pena alternativa. Otros 18 están pendientes de eventuales expulsiones en despachos de la justicia transicional.



También, según datos de la Fiscalía, 803 exparamilitares fueron excluidos de Justicia y Paz porque no dijeron la verdad o no volvieron a comparecer ante la justicia, entre otras razones.



Las más recientes denuncias sobre la violación de los compromisos de no volver a delinquir para mantener los beneficios que les concedió Justicia y Paz recaen sobre conocidos exjefes paramilitares, como ‘Juancho Dique’ (Uber Enrique Bánquez), que dirigía el bloque Héroes de Montes de María; ‘Terror’ (Oliverio Isaza), hijo de Ramón Isaza, el exparamilitar más antiguo de Colombia y quien comandó las Autodefensas del Magdalena Medio, y sobre Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, una de las fichas más cercanas al clan Castaño y quien operaba al lado de Vicente Castaño.



Cada uno pagó 8 años de cárcel por cientos de crímenes, pero si las denuncias contra ellos se logran judicializar, correrían la suerte de los 96 expulsados de Justicia y Paz y sus casos pasarán a la justicia ordinaria.



En la lista de ‘exparas’ con denuncias están también Rodrigo Alberto Zapata, exjefe del Frente Suroeste, quien operaba en Amagá, Angelópolis y Titiribí (Antioquia); Rafael García, excomandante del bloque Bananero; Alexánder Carvajal, exjefe de finanzas del bloque Tolima, y Dumar Jesús Guerrero, exmiembro del bloque Héroes del Llano y Guaviare.

Los bloques con más expulsados

De los ‘exparas’ excluidos hasta ahora de Justicia y Paz por volver a la delincuencia, el mayor número pertenecían en su momento a los bloques del Llano y del Guaviare, con 29 casos, del Magdalena Medio, con 10 casos, y del Centauro y del Catatumbo, cada uno con 10 expulsados.



Entre los excluidos está también Luis Édgar Medina Flórez, quien fue jefe del bloque Resistencia Tayrona y a quien conocían como ‘comandante Chaparro’. Él se salvó de la extradición por un concepto negativo de la Corte Suprema, que en agosto del 2009 le dio prioridad a su responsabilidad con la verdad para las víctimas que había dejado en Colombia.



Llama la atención que también hay tres mujeres ‘exparas’ expulsadas de Justicia y Paz por reincidir en el delito.



Ya otros de los máximos jefes paramilitares habían quedado por fuera de Justicia y Paz, luego de ser extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. Por ejemplo Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’, quien comandó el bloque Central Bolívar, una vez cumpla su pena en ese país tendrá que regresar a enfrentar condenas de 30 años.



En la lista de expulsados también aparecen los hermanos Adán y José Gregorio Rojas Mendoza, del ‘clan Rojas’, un grupo paramilitar al mando de Adán Rojas Ospino, uno de los más violentos del departamento del Magdalena y quien incluso se enfrentó a Hernán Giraldo por el control de la zona.



Finalmente, no por volver a delinquir, pero sí por negarse a contarles verdad a sus víctimas desde Estados Unidos, quedó excluido de Justicia y Paz Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’, exjefe del bloque Norte.



Él, dicen sentencias judiciales, se negó a contribuir con la verdad que se esperaba, especialmente sobre sus nexos con la clase política.

Los exjefes 'paras' sobre los que hay sospechas

'Juancho Dique'

Uber Enrique Bánquez Martínez, ‘Juancho Dique’, exjefe del bloque Héroes de Montes de María’ de las extintas Auc, pagó 8 años de cárcel. Foto: Archivo

El exjefe paramilitar 'Juancho Dique' llegó a confesar 565 homicidios, entre estos los de 27 campesinos asesinados a golpes en Chengue, corregimiento de Ovejas, Sucre, el 17 de enero del 2001, y los 11 homicidios de la masacre de Mampuján, corregimiento de María La Baja, donde el 10 y 11 de marzo de ese mismo año también desplazó a 300 familias.



'Monoleche'

Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche. Foto: Archivo particular

En la actualidad hay por lo menos tres denuncias contra 'Monoleche', no solo en Córdoba sino también en Sucre y Antioquia, en las cuales lo señalan de presuntamente exigir vehículos, propiedades y dinero a cambio de no involucrar a ciudadanos con supuestos hechos de paramilitarismo.



'Terror', hijo de Ramón Isaza

Oliverio Isaza, alias Terror, es uno de los hijos del exjefe paramilitar Ramón Isaza. Se sometió a Justicia y Paz y pagó ocho años de prisión. Foto: Archivo

Las autoridades tratan de confirmar si Oliverio Isaza, ‘Terror’, es el principal cabecilla del ‘clan de Oriente’. A cargo de este grupo aparece, según información de inteligencia, un alias Hugo, pero todo apunta a que 'Terror' es el verdadero jefe de la estructura, de acuerdo con las investigaciones.



'Botalón'

Arnubio Triana quedó libre en agosto de 2016 y fue recapturado en 2017, señalado de liderar una red de extorsionistas en Santander. El año pasado volvió a quedar libre por vencimiento de términos.

'Carecuchillo'

En 2017 quedó libre Dumar de Jesús Guerrero, quien fue recapturado tras huir de La Picota en el 2010. Estaría de nuevo delinquiendo en Guaviare, según informes de autoridades.

'El Loro'

En el 2009, Wilson Salazar Carrascal se convirtió en el primer paramilitar desmovilizado que fue condenado en Justicia y Paz. Ahora estaría vinculado a extorsiones en Bolívar.

Participaron en este especial: Marisol Gómez Giraldo, Editora de Justicia y Paz; Saír Buitrago, Subeditor de Justicia y Paz; y los redactores de la sección: Milena Sarralde, Juan Camilo Pedraza, Alicia Liliana Méndez, Michelle Quiñones y María Isabel Ortiz.

