Exgerente de hospital denuncia al alcalde de Malambo por fraude

Eimy Camargo, exgerente del hospital local de Malambo, en el Atlántico, presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra del alcalde de ese muncipio, Rummenigue Monsalve.

La exgerente denunció penalmente al Alcalde por lo delitos de prevaricato, constreñimiento ilegal, falsedad ideólogica en documento público, falsedad material en documento público y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.



De acuerdo con lo expuesto en la denuncia interpuesta por Camargo, el 31 de marzo de 2020, día de su posesión como gerente del Hospital de Malambo, Monsalve le habría exigido a la ahora exgerente que para poder posesionarse en el cargo "debía firmar una carta o renuncia en en blanco".



"Una vez firmada la renuncia en blanco al Alcalde de Malambo, me causó una gran desilusión que afectó la confianza legítima del Estado y el día 3 de abril del 2020, me dirigí a la Notaría Primera de Soledad y dejé una constancia en declaración juramentada, que me habían hecho firmar una renuncia en blanco del cargo de gerente del hospital en contra de mi voluntad", destacó Camargo en documentos adjuntos a la denuncia.

(Puede leer: 22 de julio, nueva fecha para audiencia de preclusión del caso Uribe)



Camargo asegura en la denuncia que la firma de la misiva "es ilegal" y que fue "en contra de su voluntad".



De acuerdo con la denuncia, el 9 de junio de este año se radicó en el Hospital de Malambo un decreto expedido por la Alcaldía mediante el cuál se aceptaba su renuncia al cargo de gerente.



La exgerente también asegura en el texto de la denuncia que desde la fecha en la que firmó la renuncia en blanco fue objeto de acoso laboral, pues Monsalve la habría amenazado con hacer efectiva la renuncia si ella "no seguía sus órdenes".



(También: Condenan a municipio de San Rafael por desaparición de militante de UP)



La exgerente solicitó ayuda a la Unidad Nacional de Protección, UNP tras recibir varias amenazas contra su vida, la de su esposo y la de sus dos hijos menores de edad.



"Recientemente fui víctima de otra amenaza en la que se ven involucradas la vida de mi esposo y de nuestros dos hijos menores de edad, hechos que también puse en conocimiento de la Fiscalía y están siendo investigados para conocer su procedencia", confirmó Camargo.



El juez primero promiscuo de Malambo, Javier Eduardo Ospina, le dio 48 horas a Monsalve para que reintegre en su cargo a la gerente el pasado 11 de junio.



La gerente, sin embargo, asegura que la Alcaldía había nombrado dos días antes a un nuevo gerente y aún no acata la orden de reintegrarla.



El alcalde Monsalve aún no se ha pronunciado públicamente frente a la denuncia.



ELTIEMPO.COM

