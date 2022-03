La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de acoso sexual y acto sexual violento agravado a Brayan Smith Medina, exgerente de la tienda de ropa Koaj en el centro comercial Gran Plaza Bosa, quien fue denunciado por Juana Camila Pérez en enero pasado.



Ante el Juzgado 22 de Control de Garantías de Bogotá, la fiscal del caso narró como Smith se aprovechó durante diversos periodos de tiempo para hostigar a Pérez, abusando del poder del cargo que ostentaba.



La fiscal dijo que el acoso fue verbal, físico y constante en la tienda en la que Pérez era asesora comercial, en el local 094 del centro comercial, “concurriendo entonces esa violencia respecto de la víctima”.



“Esos tocamientos contra su voluntad de los senos, de las piernas, de los glúteos, donde en una de esas últimas actuaciones se le quería obligar a darle un beso, forzándola, inclusive bajándole el tapabocas, dejando a esta mujer en estado de inferioridad”, dijo la fiscal en la audiencia.



La fiscal insistió en que Medina usó su cargo para presionar a Pérez y aseguró que en este caso hay circunstancias de agravación precisamente por el cargo de gerente, la posición de superioridad que ostentaba, “lo cual le daba autoridad sobre la víctima”.

“Todos esos tocamientos en sus partes íntimas se hicieron contra su voluntad y le han generado un daño físico y psicológico pues ella constantemente ha estado incapacitada, por el nivel de estrés que presentaba, pues no veía cómo resolver la situación. Sufrió depresión, fue medicada y toda esta situación la lleva a un intento de suicidio”, dijo la fiscal.



La fiscal del caso dijo que se normalizaron los actos de acoso que sufrió Pérez, que incluían comentarios sexuales permanentes, sobre el cuerpo de la víctima, así como cambios de horarios para que ella estuviera a solas con él.



La fiscal señaló en la audiencia que la pena en este caso iría entre los 10 y los 24 años de prisión.



En la diligencia, Medina no aceptó cargos por lo que irá a juicio a probar su inocencia. La Fiscalía no pidió medida de aseguramiento en centro carcelario.

