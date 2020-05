Exfuncionarios que han quedado en libertad por vencimiento de términos

Archivo Particular y EL TIEMPO

El Código de Procedimiento Penal establece en el artículo 307 que las personas tienen derecho a que se le reestablezca su libertad de inmediato en tres casos:



1. Cuando hayan transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de imputación y no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión.

2. Cuando hayan pasado 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación y no se haya dado inicio a la audiencia de juicio.

3. Por último, cuando transcurridos 150 días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente.



Estos escenarios son muy comunes en el sistema judicial colombiano, en esta galería le contaremos sobre algunos personajes polémicos que han quedado en libertad por vencimiento de términos.