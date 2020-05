Exjefe de Justicia Militar habla de investigación a general Zapateiro

Alejandro Ramírez, quien hasta la semana pasada se desempeñó como director ejecutivo de la Justicia Penal Militar, aseguró en diálogo con EL TIEMPO que su sorpresiva salida del cargo pudo darse por las investigaciones y denuncias que venía haciendo, y que "no le gustaron a determinadas personas".



Una de ellas, "un proceso por peculado contra el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro"

Ramírez emitió un comunicado en la mañana de este miércoles sobre su salida de dicha Justicia, y señaló a este diario que el sentido del mismo es que debe quedar claro "que mi forma de proceder al frente de su cargo fue siempre correcta, apegada al derecho".



Afirmó que se sentía muy orgulloso de los logros que obtuvo en la Justicia Penal colombiana. "Me parece que se han difundido versiones nocivas para mi reputación y no puedo soportar esas consideraciones que son falsas".



El exfuncionario señaló que adelantó un trabajo para recuperar el fuero penal militar, que lo hicieron merecedor de varias criticas, las cuales calificó como un hecho normal. "Pero nunca se puede afectar la honra de una persona diciendo que era inexperto, o que había procedido de forma irregular".

Investigación contra general Zapateiro generó molestia

Ramírez señaló que trataron de afectar su honra, por las actuaciones que venía adelantando, "casos que más afectan la confianza de los ciudadanos en los militares y policías".



Al preguntarle sobre la investigación por peculado contra el actual comandante del Ejército, y si la misma pudo generar molestias respondió: "yo estoy seguro que así fue. Y me preocupa mucho que no se haya dicho nada a pesar de que pusimos en conocimiento de las autoridades esta investigación, eso me parece muy grave".



Afirmó que no podía entregar detalles sobre esa investigación, porque estaría violando la reserva sumarial, "ni siquiera ahora que no estoy en el cargo. Yo soy abogado y respeto la independencia y autonomía de nuestros jueces".



El exdirector aseguró que tuvo conocimiento de dicha investigación porque supo que "fue asaltada la sede judicial donde se encontraba ese proceso, y eso prendió las alarmas. Se quisieron robar los expedientes, eso fue el año pasado, más o menos en septiembre".



Dijo que la juez a cargo del proceso le indicó que seguramente iban tras ese expediente, y que "estaba planeando la compulsa de pruebas ante la Corte Suprema de Justicia, y así procedió con total autonomía e independencia", afirmó a EL TIEMPO.

Comunicado

COMUNICADO A LA OPINIÓN.



1 - Acepté el nombramiento del Gobierno al cargo de Director Ejecutivo de la Justicia Penal Militar, luego de haber adelantado una campaña basada en la lucha contra la corrupción y con la esperanza de recuperar la credibilidad de la institución y aportarle seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública, en un conflicto complejo que aún subsiste, tal como estaba establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.



2 - Acredité en forma idónea las calidades que exigía el cargo: mi experiencia como abogado litigante, por supuesto al frente de los quehaceres en la empresa privada y mis estudios profesionales, como abogado, especialista en negociación y MBA de la Universidad de los Andes.



3 - Encontré una jurisdicción con 59 vacantes entre 273 despachos, 9 de ellas de magistrados ante el Tribunal Superior Militar, que inexplicablemente se mantienen hoy en día. Igualmente, un cúmulo de solicitudes de traslado represadas por más de 5 años sin ninguna respuesta por parte del despacho. Nos faltan jueces penales militares para las zonas de mayor conflicto de orden público del país. El 70% de los funcionarios trasladados estuvieron conformes con esta decisión, el restante 30% deben salir de su zona de confort.



4 - Con transparencia, accionamos a los entes de control para que investigaran la responsabilidad de los titulares de despachos judiciales que tenían graves procesos por peculado contra altos miembros de la fuerza pública. De la misma manera, proyectamos las Unidades de Instrucción Especial por los delitos de peculado así como el grave caso del los salvoconductos ante al comandante general de las fuerzas militares, autorización requerida que hasta hoy no se ha podido lograr para iniciar dichas investigaciones.



5 - Certifiqué, ante petición de la comisión II del Camara, la existencia de un proceso por peculado contra el comandante del Ejército, general eduardo zapateiro, investigación que está en curso.



6 - Acato la decisión del Ministro de separarme del cargo: lo que no acepto bajo ninguna circunstancia, s que se atribuya dicha decisión a irregularidades de ningún orden.





Firma,

Alejandro Ramírez



