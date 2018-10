Exdirectivos de Reficar y Ecopetrol no aceptaron cargos

Javier Genaro Gutiérrez Pemberty, expresidente de Ecopetrol, y los exfuncionarios de la junta directiva de Reficar, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Reyes Reinoso Yáñez y Diana Constanza Calixto Hernández no aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía el martes por el escándalo del desfalco en la ampliación de la Refinería de Cartagena.

El ente acusador les imputó el martes los delitos de administración desleal agravada y obtención de documento público falso, dentro de la segunda fase de la investigación por el caso Reficar, el hecho de corrupción más grande que se ha conocido en el país.



En la audiencia, la Fiscalía pedirá la medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy y Diana Constanza Calixto, es decir, no solicitará que sean recluidos en una prisión sino que tengan restricciones de movilidad.



En este proceso, Rosales y Yáñez ya tienen medidas de aseguramiento vigentes.



Según el proceso en su contra, los exdirectivos ocultaron a los accionistas y a la Junta Directiva de Ecopetrol información financiera sensible, con lo que no les mostraron la realidad de la empresa frente a sus indicativos negativos.



Esto llevó a Ecopetrol a tomar decisiones equivocadas al permitir la ampliación de la empresa, causando pérdidas de 2 billones de pesos entre el 2013 y el 2016, según la Fiscalía.



Así, los hechos por los que tendrán que responder se derivan de dos contratos que se realizaron el 15 de junio del 2010 entre Reficar y CB&I, empresa que debía encargarse de la ampliación de la refinería.



Entre los argumentos que presentó la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos, aseguró que la empresa Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) fue la única empresa que resultó beneficiada en el proyecto.



"Con el actuar de los sujetos activos antes mencionados (el exdirectivo de Ecopetrol y los de Reficar) se benefició con los nuevos recursos que sacaron y que salieron de los accionistas de Ecopetrol, producto de la venta de los contratos de cambio 3 y 4 a la compañía CB&I", aseguró el fiscal del caso.



Según la investigación adelantada por la Fiscalía, como la empresa americana CB&I tenía a su cargo la construcción del proyecto, pudo obtener beneficios al cobrar más costos de los que debía para realizar la ampliación.



"CB&I era quien tenía a su cargo la construcción del proyecto, recibieron a cambio de su mala gestión retrasos en las compras, en la construcción y cobros de costos irrazonables, cobros indebidos ilegales, nuevos dineros con los cuales podría realizar esa labor pues CB&I fue quien recibió la mayor parte de los productos controles de cambio", sostuvo el funcionario de la Fiscalía.



El Fiscal reiteró que el cargo de documento público falso no se imputa por la decisión de la junta directiva aprobar o no el presupuesto adicional para el proyecto de ampliación de Reficar, sino porque el acta y sus soportes no tuvieron toda la información real.



JUSTICIA