Exdirectivos de Reficar anuncian que apelarán condena de Contraloría

Este lunes se conoció una decisión de la Contraloría General de la República, que profirió un fallo de responsabilidad fiscal por más de 2,9 billones de pesos en el caso de la Refinería de Cartagena (Reficar).



Poco después, la antigua junta directiva y exmiembros de la administración de Reficar emitieron un comunicado en el que señalaron que no han sido notificados del fallo, se pronunciaron sobre su contenido y dejaron en claro que apelarán la decisión.

Aunque aseguran que respetan la decisión de la Contraloría, señalaron que disienten la declaratoria "de responsabilidad fiscal en contra de los funcionarios de Reficar".



Según el documento, el ente de control no tuvo en cuenta todo el material probatorio que, dicen, demuestran que tomaron "las mejores decisiones para salvaguardar los recursos públicos invertidos y se garantizó la terminación y puesta en marcha de la Refinería".



También aseguran que el fallo de la Controlaría va en contravía de lo que ha concluido la Procuraduria después de ocho años de investigaciones.



Y agregan: "Es de precisar que, así como la Procuraduría, la Contraloría no encontró ninguna conducta que pudiese catalogar como actos de corrupción".



Los exmiembros de la junta directiva y la administración de Reficar aseguran que la decisión del organismo de control les atribuye responsabilidad fiscal bajo el argumento de haber incumplido con una expectativa de rentabilidad, lo cual, dicen, solo se sabrá al final de la vida útil de la refinería.



Y sobre la plata invertida, señalan que el costo inicial proyectado en 2009 por la firma contratista CB&I de 3.777 millones de dólares "no puede ser el punto de referencia para determinar lo que en realidad costaría construir la Refinería de Cartagena, pues el tiempo probó que el estimado inicial de costo y tiempos eran errados y subestimados".

En el comunicado, además, aseguran que la Contraloría desconoció las más de 10 experticias técnicas de distintas firmas, así como un informe de la propia entidad de control.



Según sostienen, "no se generó pérdida de alguna parte de la inversión" y, aseguran, "todos los ajustes presupuestales fueron respaldados por rigurosos análisis previos".



Tras calificar la decisión de "injusta", aseguraron que van a apelar la decisión de la Contraloría y, de ser necesario, acudirán a otras instancias para revertir el fallo proferido.



