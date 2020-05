Excombatientes del M-19 hablan de quien dio orden de toma del Palacio

Otty Patiño indicó que la decisión de la toma fue tomada por el entonces jefe del grupo Álvaro Fayad quien consideró que podía ser una acción para presionar al gobierno del entonces presidente Belisario Betancourt.

Añadió que el grupo tenía una estructura de mando que no era consultiva y que Fayad fue quien decidió avanzar en esa orden al considerar que era posible realizar una acción armada de ese tipo y mantener la toma del Palacio para hablar con el gobierno.

(Le puede interesar: Por coca, están enfrentados ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Márquez’ en Nariño.)

Indicó que no se consideró la toma del Congreso o de otro organismo al considerar que la Corte era una entidad respetable que podía servir para generar la presión que querían hacer al gobierno.



Sostuvo que Carlos Pizarro no estuvo de acuerdo inicialmente con la acción.



Según Patiño, como parte de la toma se emitió un comunicado en el que se hablaba de un enjuiciamiento al gobierno y que el presidente Betancourt tenía que ir a la Corte, pero que Fayad dijo que eso era un error y que se comunicaran con el gobierno para aclarar el tema.

Las jerarquías del M-19 no eran esto se hace y punto, eso es un diferencia del M-19 con otros grupos (…) había consensos y legitimidades FACEBOOK

TWITTER

Vera Grave contrario a Patiño señaló cree que la decisión no fue tomada solo por Fayad y que si fue concertada. Indicó que esa organización sí tenía un carácter de compartimentación de las operaciones y que por ejemplo, ella que estaba en Antioquia, no tuvo conocimiento del tema.



“Uno de los debates ahora es quien tuvo la culpa, que tan solitario estuvo Álfaro Fayad”, dijo Grave tras señalar que tiene entendido que las objeciones de Carlos Pizarro eran de tipo militar.



Añadió: “las jerarquías del M-19 no eran esto se hace y punto, eso es un diferencia del M-19 con otros grupos (…) había consensos y legitimidades”, indicó tras señalar que cree que hubo debate y una decisión concertada.

(Le recomendamos: Dramático relato de un preso en la cárcel con más casos de coronavirus.)

Igualmente señaló que la toma marcó el punto de saturación de la guerra y eso terminó en movimientos y reacciones para que se acabara el tiempo de la acción armada.



Darío Villamizar Herrera sostuvo que el grupo ha pedido perdón por esa acción y recordó que la reacción inmediata tras la toma fue de apoyar la toma que había sido ordenada por sus jefes.



Indicó que el grupo puede tener unas 300 personas desaparecidas en distintos hechos y que se está avanzando con la Comisión de Búsqueda para llegar a la verdad de los sucedido con ellos.

Y Álvaro Jiménez Millán dijo que la toma se dio en una época en la que el grupo quería incidir en la política pero priorizar lo militar y que luego se empezó a tomar conciencia del daño que se ocasionó al país y al mismo grupo armado.



Se refirieron además al asesinato del líder sindical José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia C.T.C. en abril de 1976 a manos del M-19. Vera Grave señaló que esa acción fue un error y que el mismo Álvaro Fayad consideraba que fue una mancha.

(En otras noticias: Corte no alcanzó a decidir sobre tutela de Andrés Felipe Arias.)

Igualmente se pronunció Álvaro Jiménez Millán quien señaló que ese crimen no debió haber sucedido. Además negó que el M-19 tuviera alguna relación con el ADO (Movimiento. Autodefensa Obrera) surgido a comienzos de los 70 y responsable del asesinato del exministro Rafael Pardo Buelvas.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com