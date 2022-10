En la tarde de este domingo, dos policías protagonizaron un hecho de presunto exceso de fuerza cuando intentaban detener a un joven en Pradera, Valle del Cauca.



(Lea también: Hubo 161 casos de abuso policial entre enero y abril de 2022: ONG).



Según el abogado del joven, los policías le hicieron una requisa y, aunque no le encontraron nada, le dijeron que se lo iban a llevar a la estación.



Ante protestas de la comunidad y mientras el joven intentaba alejarse del sitio, uno de los policías le disparó dos veces por la espalda, ocasionándole una fractura abierta y destrozándole los huesos de la parte baja de una pierna, como se aprecia en los videos que EL TIEMPO se abstiene de publicar.



(Le puede interesar: Coronel Núñez: Fiscalía le imputará más delitos por el triple crimen en Chochó, Sucre)

Juan Camilo Sanclemente, abogado de la Fundación Defensa de Inocentes, quien asumió la representación del joven, contó que esto sucedió en el barrio Manuel José Ramírez y que la víctima se llama Juan José Valencia, quien ahora permanece bajo pronóstico médico reservado.



"Él estaba por la casa y la Policía llegó, le hizo una requisa; no le encontraron nada. Él no tiene orden de captura tampoco, pero la Policía se lo iba a llevar; él opone resistencia porque no hay nada para llevárselo; la comunidad del sector sale y un policía le dispara por la espalda, le impacta la pierna y se la parte", señaló el abogado.



(Puede leer: Juicio disciplinario a policía por abuso de fuerza en el paro en Popayán

Redacción Justicia).

Facebook Twitter Linkedin

Luego de dispararle, el policía se acerca al joven aún con el arma en la mano. Foto: Captura de video

En los videos se aprecia que, incluso después de haberle fracturado la pierna, uno de los policías se acerca con esposas en las manos para intentar detenerlo.



Valencia tuvo que ser trasladado inicialmente al Hospital San Roque de Pradera, pero luego tuvo que ser remitido al Hospital Universitario del Valle, donde su familia está a la espera de que puedan hacerle una cirugía para reconstruirle la pierna.



"Juan José Valencia estaba indefenso, no tenía ni un arma; es evidente el uso excesivo por parte de los agentes de la Policía. Denunciaremos a los dos policías por el abuso y por tentativa de homicidio, e interpondremos una queja a la Procuraduría para que los sancione disciplinariamente por su actuar", indicó el abogado.



(Más notas: Policía es captado en video golpeando a un estudiante de colegio de Bogotá).



Sanclemente también refirió que la Policía entrena a sus integrantes para cualquier tipo de situación: "Dos personas fácilmente podían controlar a un individuo, pero arbitraria y abusivamente se lo iban a llevar a una estación, tal vez para hacer un montaje judicial", luego le dispararon, concluyó el defensor.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: