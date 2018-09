Las evidencias que envió la Fiscalía a la Corte contra Benedetti

Penal y disciplinariamente será investigado el senador del partido de ‘la U’ Armando Benedetti vinculado por testigos de la Fiscalía a supuestas irregularidades relacionadas con la red de chuzadas desmantelada por el ente acusador y que ya deja a ocho personas llevadas ante la justicia.

Este viernes la Fiscalía envío a la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia las evidencias en las que aparece mencionado el senador Benedetti como uno de los supuestos clientes de la organización ilegal.



De hecho, este mismo viernes la Procuraduría General anunció que había abierto oficialmente una indagación contra el congresista.



Según testigos del caso, el senador habría pedido seguimientos ilegales al abogado Jaime Lombana y a su hijo, blindar su teléfono y el de su esposa, y hasta seguimientos a los números del fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez y a su esposa.



La Fiscalía entregó a la Corte y a la Procuraduría los interrogatorios realizados a la hacker María Alicia Pinzón y los exmilitares Luis Mesías Quiroga Cubillos y Jorge Humberto Salinas Muñoz, capturados a comienzos de agosto y quienes buscaron acercamientos con el ente acusador para avanzar en un proceso de colaboración judicial.

Igualmente se anexó la declaración entregada el fin de semana pasado por Juan Carlos Madero Mendieta, uno de los capturados en Bogotá hace diez días y considerado el enlace entre el senador Benedetti y los integrantes de la red de chuzadas.



También se incluyó la copia de un video suministrado por Madero Mendieta en el que, según el testigo, se observa el momento en el que le entrega un reporte de los seguimientos hechos a Lombana a una persona identificada como Diego Rayo, “un hombre de confianza del senador Benedetti y quien presuntamente es designado por el senador para recibir esta información obtenida de manera ilegal”.



En la reunión sostenida en el sector de Ciudad Salitre se habría entregado, dice el testigo, información sobre los movimientos en el exterior que habría hecho el abogado Lombana.



“Yo me reuní a finales de octubre del 2017 en las oficinas del senador Benedetti (...). Estuvimos presentes el señor Benedetti, su mano derecha y la esposa. Yo le expliqué los servicios que tenía y él me pidió la protección de sus dos celulares y el de su esposa, además de solicitar la investigación del celular del abogado Jaime Lombana, de quien me entregó los números con el fin de encontrar algo para usarlo en su contra”, le dijo el testigo a la Fiscalía.



Y agregó que se reunió con Benedetti en cerca de diez ocasiones, entre octubre del 2017 y marzo del 2018, y al principio le cobró siete millones y medio por sus servicios.

“Se entregó un informe final, pero el senador no quedó satisfecho y dejó de pagar; solo pagó dos meses de lo acordado”, manifestó Madero Mendieta tras afirmar que, además, el senador pidió información sobre las cuentas de Lombana en el exterior, por la cual se le cobrarían 200 millones de pesos.



La Fiscalía anexó a las evidencias copias de la carpeta en la que la hacker María Alicia Pinzón hacía referencia a ‘Faro 6’ y ‘los Gordos’. Allí había información puntual sobre los supuestos requerimientos que habría hecho el senador Benedetti para hacer seguimientos ilegales.



En la carpeta están consignadas con detalle la fecha de los requerimientos, los avances realizados y la información que supuestamente se habría entregado al congresista.

Senador niega nexo con la red

El senador Benedetti insistió en su inocencia y negó cualquier relación con los hechos investigados o las personas capturadas por la Fiscalía.



“El señor fiscal ha debido mandar esa compulsa de copias hace ya varios días, o varias semanas, pero prefirió al contrario, dársela a particulares o a los supuestos implicados y a varias salas de redacción, por lo tanto lo único que ha querido es un linchamiento público hacia mi nombre”, dijo el congresista.



Y añadió: “Ahora, que él ha inventado toda esa payasada y se ha declarado víctima porque dice que lo chucé, lo reto públicamente para que sea él el que vaya a la Corte Suprema y él sea el que me denuncie. Si no lo hace, entonces que renuncie, porque ya estoy harto de todas sus equivocaciones, que viene haciéndolas desde hace año y medio”.



JUSTICIA