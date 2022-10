La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó este lunes, en primer debate, un proyecto con el cual se busca regular la eutanasia y que, además, la permitiría en menores de edad desde los 6 años.



El proyecto es impulsado por el representante Juan Carlos Losada, quien en su Twitter destacó que "han pasado 25 años desde que la @CConstitucional instó al Congreso a reglamentar el derecho fundamental a una muerte digna. Esperamos que esta sea la vencida!!".



Con la normativa que cursa en el Legislativo se busca, precisamente, dictar las normas para que se practique la eutanasia a quienes cumplan unas condiciones.

Hoy en día, además de sentencias de la Corte Constitucional, esta práctica está regulada en diversas resoluciones del Ministerio de Salud.



En particular sobre la muerte digna de menores de edad, en la sentenciaT-544 de 2017 la Corte Constitucional reconoció ese derecho para los niños, niñas y adolescentes y en la Resolución 825 de 2018, el Ministerio de Salud la reglamentó con unas condiciones pero excluyó del procedimiento al grupo poblacional de los 6 a los 12 años, salvo unas excepciones.



El proyecto de ley estatutaria que ahora hace tránsito en el Congreso establece que: "Todo niño, niña o adolescente entre los seis (6) y dieciocho (18) años que se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales y de sus desarrollos psicológicos, emocionales y cognitivos deberá ser consultado de manera prevalente y podrá expresar sus preferencias y voluntades respecto de la recepción de la aplicación de la muerte médicamente asistida y de las otras modalidades de ejercicio del derecho a morir dignamente".



Así mismo, se señala que en sus casos "deberá existir una concurrencia de voluntades y del consentimiento del niño, niña o adolescente que sea potencial receptor de la muerte médicamente asistida, así como de sus padres o de quienes ejerzan su representación legal. Si alguno de los involucrados no da su consentimiento o su voluntad no concurre con la del resto de sujetos involucrados en la decisión, el niño, niña o adolescente no podrá acceder a la muerte médicamente asistida".



Es decir, aunque el niño dé su consentimiento, si sus padres o tutores no dan el suyo, el menor de edad no podría acceder a la muerte digna.

