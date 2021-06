'Estoy bien y trabajando': reportado como desaparecido en el paro

Luis Felipe Palacio Ortiz, un joven que fue reportado como desaparecido en las protestas que se adelantan en el país desde el 28 de abril, señaló que está bien y que no entiende por qué lo estaban buscando.

Palacio Ortiz figura en la lista que fue suministrada por organizaciones de derechos humanos como desaparecidas en el paro, por lo que la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) para encontrarlo.



Una de las estrategias de la Fiscalía fue publicar las fotos de las personas reportadas como desaparecidas para ayudar en su búsqueda.

Palacio Ortiz se comunicó con este diario, luego de que su foto fuera publicada, y señaló que no entiende la razón por la que terminó en ese listado.



“Yo estoy en mi casa bien, he ido a trabajar todos los días y nadie me ha reportado como desaparecido”, dijo Palacio Ortiz.



Añadió que se enteró de que lo están buscando luego de que una amiga lo llamó a decirle que su foto había sido publicada.



El hombre dijo que vive en Pitalito (Huila) pero figura como desaparecido en Antioquia. Indicó que la foto con la que fue reportado es de su perfil de las redes sociales.

“Yo apoyo el paro, pero por estar trabajando no he podido ir a las marchas”, indicó Palacio.



Añadió que en su lugar de residencia no se han registrado hechos de orden público o enfrentamientos con la Policía.



“Yo he preguntado a mi familia, amigos y personas cercanas y nadie presentó ese reporte de desaparición, no entiendo lo sucedido”, dijo en diálogo con ese diario. Igualmente señaló que varios amigos se han comunicado preocupados por su presunta desaparición.

