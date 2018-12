Ningún penalista en la terna para fiscal 'ad hoc' en caso Odebrecht

Tres nombres están ya sobre la mesa para adelantar algunas de las investigaciones del caso Odebrecht, para las cuales tanto el fiscal general Néstor Humberto Martínez como su vicefiscal María Paulina Riveros se declararon impedidos.



Los tres candidatos son la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Margarita Cabello, el decano de la facultad de derecho de la Universidad Sergio Arboleda Leonardo Espinosa Quintero y Clara María González Zabala, secretaria jurídica de la Casa de Nariño. Ninguno de los tres es penalista.

Aunque esa especialización no es uno de los requisitos establecidos por la Constitución para ser fiscal, el hecho de que todos los asuntos que tienen que ver con la Fiscalía sean penales plantea la importancia de que tengan esa experticia. De hecho, solo uno de los fiscales generales en los últimos 25 años no ha sido experto en derecho penal: Luis Camilo Osorio, ternado por el gobierno de Andrés Pastrana.



Margarita Cabello es cercana al polémico exprocurador y actual embajador de Colombia ante la OEA Alejandro Ordóñez, del cual fue subalterna en la Procuraduría. Es considerada como uno de los poderes de la Corte Suprema. Es especialista en derecho de familia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en el derecho procesal civil de las universidades Externado de Colombia y la de Cartagena. El hecho de ser parte de la misma Corte que va a elegir podría representar una debilidad para su postulación.



Por su parte, Leonardo Espinosa Quintero es decano de la misma universidad de la que es egresado el presidente Duque, la Sergio Arboleda, que es un centro académico del uribismo. Es magister en derecho de la misma universidad y doctor en derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio, de Madrid, España. Su especialidad es cercana al derecho comercial y tecnológico.



Clara María González Zabala ha acompañado a Duque y, en general al Centro Democrático, en varias de sus campañas políticas, incluida la de Óscar Iván Zuluaga. Fue candidata a la Contraloría en varias ocasiones. Además, es abogada de la Universidad del Rosario (fue colegial de número), experta en derecho electoral, administrativo y civil, es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá.



En la década pasada, fue defensora de la excongresista Yidis Medina en los procesos ante el Consejo de Estado por pérdida de investidura. En su momento, la representante dijo que sus abogados los consiguió el propio gobierno de Álvaro Uribe, que terminó cuestionado por el trámite de la reelección presidencial, en el cual Yidis Medina fue clave.



El pasado jueves, la misma Corte Suprema declaró fundado el impedimento de la vicefiscal Riveros, decisión con la que se abrió el camino para que las investigaciones queden en manos distintas a las de las cabezas de la Fiscalía General.



Ahora, la Corte Suprema en pleno analizará los nombres, es probable que los cite a una audiencia pública esta misma semana y podría elegir al fiscal ad hoc, una figura inédita en la historia colombiana, este jueves.



La terna fue presentada este martes en la mañana por el presidente de la República Iván Duque a la Corte Suprema de Justicia, la cual podría escoger al fiscal ad hoc en su última sala plena del año, que tendrá lugar el próximo jueves.



"La semana pasada recibí comunicación por parte del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitando que se enviara una terna (...) Cumpliendo el deber me he presentado esta mañana y he presentado los tres nombres que serán puestos a disposición de la sala plena", aseveró Duque.



El mandatario está convencido de que el elegido por el alto tribunal llevará las investigaciones como corresponden y habrá "resultados satisfactorios para el pueblo colombiano".



Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, José Luis Barcerló, aseveró que no pone en duda que estas tres personas "son ilustres juristas con excelentes cualidades".



De igual forma comentó que el próximo jueves la Corte Suprema de Justicia se reunirá en sala plena ordinaria para elegir al encargado de llevar a cabo las investigaciones del caso Odebrecht.



Según Barceló, va a ser "un procedimiento rápido". Para ello se tiene previsto que este jueves se cite a los tres candidatos para ser entrevistados en sala plena y posteriormente iniciar el debate y la discusión para proceder a votar.



Así las cosas, "si no pasa nada extraordinario" se conocerá el nombre de este fiscal. Para ello se requiere una mayoría calificada, es decir, 16 votos.



De no llegarse a acuerdo existe la posibilidad de que se cite a una sesión extraordinaria, pero el presidente del alto tribunal aclaró que "no se quiere adelantar" y hay "que esperar a ver qué pasa el jueves".



"La idea es que esto no vaya a generar complicaciones, sino que fluya de manera ágil y rápida, que es lo que en últimas requiere la situación y el país", puntualizó Barceló.



ELTIEMPO.COM

Con información de Política