Tras la captura y judicialización de Jonatan Stiven Mejía Hurtado, alias Truhan, señalado de ser el articulador del homicidio del estudiante universitario Lucas Villa Vásquez, la Fiscalía General de la Nación avanza en el caso para llevar ante la justicia a otros responsables del hecho.



En la mira por ahora están dos personas mencionadas en la audiencia de imputación de cargos y que también hacen parte de la banda 'La Cordillera'.

En principio, el jefe de la red y quien habría determinado el crimen no habría sido 'Truan', sino 'Ñoño', el considerado jefe de la red que delinque en la zona desde 2005 y que según la investigación ha ido cambiando de jefes.



De hecho, de 'Truhan', el primer capturado, se tenía la noticia de que era integrante de la organización criminal desde hace seis años, como el coordinador de la venta de droga en el barrio San Judas, y desde 2021 era el encargado del brazo armado y la coordinación de los homicidios.

En varios videos se le ve bailando y manifestándose pacíficamente. Foto: Twitter: @ParcerosUnited @ANDRESGUAPA1 @ma_camiladiaz @JulianJaraUribe

Según la investigación, el asesinato de Lucas Villa -perpetrado el 11 de mayo de 2021- fue ordenado por 'Ñoño', quien recibió la petición de otras personas, y el móvil fue la afectación que estaban sufriendo los traficantes por las protestas que promovía la víctima.



"La orden fue muy bien recibida porque consideraban que se les estaba afectando el negocio ilegal por la presencia de la Fuerzas Armadas, pues no podían expender la droga", dijo la juez del caso al resolver la medida de aseguramiento.



De hecho, señaló que de acuerdo a lo manifestado por la Fiscalía dos o tres días antes del crimen no había podido llegar a la zona una persona que transporta droga para la red, y que tuvo que devolverse a Pereira por la fuerte presencia de las autoridades que atendían las protestas en las que estaba Lucas Villa.



En el caso se estableció que 'El Flaco' o 'Beckam', otro integrante de la red, recibió la orden de que los sicarios fueran hasta el sitio para reconocer a la víctima para que no se fueran a equivocar. Adempas, alias Carevieja sería otro de los integrantes de la organización que contribuyó en el plan criminal.



En esa comunicación le dio la tranquilidad de que ya estaba dada la orden y la plata con la que sería financiado el homicidio.



En la audiencia, que fue de carácter reservado, se presentaron evidencias de la importancia del punto de venta por su ubicación entre Pereira y Dosquebradas, lo que hacía que tuvieran unos altos ingresos por cuenta de la venta de droga, lo que se vio afectado por la presencia de la Policía en el lugar. Además, señaló que la red venía extrorsionando a los comerciantes de la zona como otra forma de financiación.



Informes de inteligencia señalan que 'La Cordillera' fue creada en su momento por el exjefe paramilitar alias Macaco, y que controla el microtráfico en el Eje Cafetero y es uno de los principales compradores de la marihuana creepy que se produce en el Cauca, por eso se indica que es aliado de las disidencias que controlan los cultivos de la hierba.



La organización cuenta con cerca de 50 hombres en armas, pero ha logrado pactos con pequeñas redes que distribuyen la droga. Con ese apoyo, 'La Cordillera' habría logrado llegar a "mercados internacionales".



La Fiscalía ha señalado que 'Macaco' ya no controla la red ni está vinculado a nuevas investigaciones por cuenta de las actividades ilegales de esa red criminal.

