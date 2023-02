La polémica que inició el ministro de Justicia, Néstor Osuna, parece no tener fin, pues el funcionario dijo que el incesto no debe seguir considerándose un delito y que su proyecto de reforma al Código Penal tendría ese ajuste.



De hecho, entre los delitos que serían eliminados están la inasistencia alimentaria, la injuria, la perturbación de ceremonia religiosa y el irrespeto a cadáver.

El incesto corresponde a sexo libremente consentido entre dos personas adultas que son parientes FACEBOOK

Ante las constantes preguntas, Osuna habló con ‘Blu Radio’ y mencionó que no planea eliminar los delitos sexuales.



“Los delitos sexuales como violación, abuso o acceso carnal, incluso los delitos con menores de edad son delitos. El incesto corresponde a sexo libremente consentido entre dos personas adultas que son parientes”, dijo a ‘Blu Radio’.



Y agregó: “Moralmente puede ser repudiable que uno tenga relaciones sexuales con un pariente, pero no tiene sentido meter a la cárcel a dos primos adultos que tuvieron sexo. Es un ejercicio para hacer un límite entre la moral y el derecho. No todo lo que es delictivo es inmoral y no todo lo que es inmoral es delictivo”.

Proyecto de Ley para la Modernización y Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario. Foto MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Creo que la sociedad colombiana debe establecer una frontera entre el derecho penal y conducta FACEBOOK

Por otra parte, el ministro explicó que la iniciativa no se debe a la crisis carcelaria, sino más bien a poner un límite entre lo moral y lo delictivo.



“Esta parte de la reforma no tiende a disminuir el número de personas en la cárcel. Esto es más porque creo que la sociedad colombiana debe establecer una frontera entre el derecho penal y conductas, que ciertamente son reprochables, pero que no deben ser consideradas delitos”, aclaró a ‘Blu Radio’.



Por último recalcó que los delitos sexuales seguirán siendo altamente castigados: “Se elimina el delito autónomo del incesto, no los agravantes que tienen otros delitos sexuales. Solamente es el sexo entre adultos que es libremente consentido. Si es con un niño, además de que es violación, es agravado”.

