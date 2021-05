Este es el único caso denunciado por presunta desaparición en el paro

El joven Samir David Solitas fue reportado como desaparecido en Zaragoza (Antioquia) luego de que integrantes de la Policía lo detuvieran. Este caso es el único que ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos se habrían registrado el 4 de mayo y, según el relato, luego el joven habría sido dejado en libertad y desde entonces no se sabe de su paradero.



Según la versión entregada a las autoridades, Samir David Solitas fue dejado en libertad al observar que no tenía antecedentes y verificar que no hubiera estado incurso en hechos de vandalismo o de violencia.



(Lea también: Se mantiene la búsqueda urgente de 129 personas en medio del paro)



Fuentes de la Fiscalía señalaron que esa es la única denuncia formal que se ha presentado al ente acusador por una presunta desaparición en el marco de las protestas que se vienen registrando en el país.



El joven, dijeron fuentes del ente acusador, no ha sido encontrado y se mantiene el Mecanismo de Búsqueda Urgente para dar con su paradero.



Según el reporte de la mesa de trabajo interinstitucional de la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, se han encontrado 290 personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Esto entre el 28 de abril y el 23 de mayo.



(Le sugerimos leer: Así va la búsqueda de reportados como desaparecidos durante protestas)



El Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) sigue activo respecto a 129 solicitudes.



El fiscal general Francisco Barbosa señaló que de las 43 denuncias sobre personas muertas, los investigadores evidenciaron que 17 de ellas tienen nexo directo en el marco de las protestas, así: Bogotá (1), Cali (8) Cauca (1), Cundinamarca (3), Valle del Cauca (3) y Tolima (1).



Añadió que hay 7 muertes en proceso de verificación; y sobre 19, hay evidencia suficiente para establecer que no guardan vínculo con las manifestaciones o movilizaciones.

Lea otras noticias de Justicia

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com