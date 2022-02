Mucho se ha hablado del israelí Shimon Hayut, más conocido como ‘el estafador de Tinder’. La serie producida por Netflix ha tenido un gran alcance al revelar cómo Hayut les mentía a sus víctimas, haciéndose pasar por un magnate, y luego las estafaba al decir que su vida corría peligro.



Sin embargo, fue hasta hace poco que se conoció una denuncia en Twitter realizada por Carolina*, quien, según señaló, se vio involucrada con el que parece ser un estafador de Tinder colombiano.

De acuerdo a la narración de la mujer, ‘Juan Fernando Moreno’, como se hace llamar en distintas apps de citas, se gana la confianza de sus víctimas por medio de llamadas largas y mensajes románticos. Además, se hace pasar por un ganadero pudiente, quien le manda videos y notas de voz a sus víctimas en donde se puede apreciar su finca y sus distintos lujos.



EL TIEMPO habló con Carolina*, quien reveló cómo fue su experiencia. “Fue subiendo el nivel -aseguró-. Luego de las otras fotos me mandó un video de la planta donde hacían el ordeño automatizado y me dijo que tenían un contrato con Colanta."

Las estafas en esta red parecen estar en aumento. Foto: Sebastián Márquez (@streetmarkdesign) / EL TIEMPO

La mujer comentó que respecto a su forma de ser el hombre se muestra como una persona “super caballerosa, que habla de dios, que no habla de sexo o pide fotos íntimas. Tal vez no es muy culto, pero se muestra como un galán porque se preocupaba por mí y por mis mascotas”.



Luego de que establece una cercanía, relató Carolina*, el estafador les dice que va a viajar hasta el lugar donde se encuentran y, en medio del camino, afirma que fue detenido por un retén militar donde le fue encontrada un arma en su camioneta, hecho por el que supuestamente le podrían condenar por porte ilegal de armas por entre nueve a doce años de cárcel.



Así pues, el sujeto asevera que, para dejarlo en libertad, los uniformados le piden $3'000.000, pero que él solo cuenta con $2’125.000. Es en ese momento cuando Moreno le pide a las mujeres que le envíen una consignación con la suma restante a su cuenta para poder salir de esta situación. Incluso, les asegura que se los devolverá lo más pronto posible con intereses muy altos.

Carolina señala que en su caso la estafa no ocurrió, porque no accedió a enviar ningún monto, sino que, mediante una llamada, le pidió la ubicación de dónde se encontraba.



“Él no me quiso mandar la ubicación, me hizo una llamada y me dijo que había pasado La Dorada (Caldas) y unas horas después me dijo que estaba en un retén del Ejército, en ese momento yo supe que era una estafa”, dijo la usuaria de Twitter.



Fue ahí que la mujer le dijo al hombre que no se iba a dejar timar, por lo que el señalado estafador colgó enojado. Minutos más tarde, Moreno le envió la ubicación vía WhatsApp, pero esta tenía locación en Florencia, Caquetá, no en Manizales, lugar donde se supone se dirigía en un inicio. El acusado finalmente bloqueó a Carolina después de esto y borró su cuenta de Tinder.

La afectada relató que rastreó la ubicación enviada y esta se encuentra muy cerca a la cárcel las Heliconias de Leticia, la cual está ubicada a 1,5 km de la variante San Martín, en Florencia. Esto quiere decir que el estafador puede ser un presidiario en este centro y haberse comunicado con su víctimas mientras cumple su condena.



Carolina* intentó realizar la denuncia por medio de la página oficial de la Policía Nacional, no obstante, esta no pudo ser completada debido a que la página se cayó, por lo que decidió hacerla a través de Twitter con un hilo.



Carolina* afirmó que, a raíz de su tuit, ha recibido muchos comentarios ofensivos, pero también se han comunicado con ella más de seis mujeres afirmando que ya habían tenido una experiencia parecida con este estafador.



“Con las chicas con las que he hablado el ‘modus operandi’ ha sido el mismo, misma cantidad de días, se comunica a la misma hora, mismo nombre. Yo tenía mucha desconfianza porque era demasiado bueno para ser verdad”, precisó.

¿Pero de quién son las fotos que utiliza ‘Juan Fernando Moreno’?

El rostro que utiliza este presunto estafador pertenece a Damián Manco, un médico veterinario y zootecnista que se vió involucrado en esta situación por un caso de suplantación de identidad.



Manco en diálogo con EL TIEMPO señaló que fue alertado por medio de una amiga de él que había visto la denuncia pública de Carolina* acerca del uso que se le estaban dando a sus fotografías en diferentes apps de citas, por lo que comentó la publicación, se comunicó con la afectada y realizó una denuncia en la Fiscalía, sin embargo, esta no ha tenido ninguna respuesta todavía.

Además, el afectado alertó por redes sociales el uso que se le estaba dando a su imagen para que otras víctimas no caigan en lo mismo. No obstante, Manco afirmó que este caso sí ha tenido repercusiones en su vida personal, pues siente que la gente se le queda mirando en la calle y especulan.*Nombre cambiado por petición de la fuente.

Karol Peña

Redacción TENDENCIAS EL TIEMPO

